Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, continue d'étonner le monde du football en enregistrant un nouveau résultat historique. Lors du match contre l'Autriche dans le cadre du groupe J au Texas, Messi a inscrit un doublé, assurant la victoire de son équipe 2-0. Ce succès est important non seulement pour la victoire, mais aussi pour l'établissement d'un nouveau record dans l'histoire des Coupes du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Grâce à ses buts lors de ce match, Lionel Messi a porté son total de buts en Coupes du Monde à 18. De ce fait, il bat le record de 16 buts détenu par le légendaire attaquant allemand Miroslav Klose. Selon Goal.com, cette performance de Messi a également enthousiasmé les membres de l'équipe d'Argentine, qui ont rendu un vibrant hommage à leur capitaine après le match.

Le milieu de terrain Alexis Mac Allister a souligné non seulement le talent de Messi sur le terrain, mais aussi son influence dans le vestiaire. « C'est le meilleur joueur du monde. Nous sommes tous prêts à tout donner pour Leo. Nous avons remporté de nombreux tournois ensemble et son bonheur est très important pour nous. Il continue de nous motiver », a déclaré Mac Allister dans une interview accordée à Mundo Deportivo.

Étonnement et fierté au sein de l'équipe

Leandro Paredes, qui joue aux côtés de Messi depuis plusieurs années, n'a pas caché son étonnement de voir les nouvelles facettes du capitaine se révéler à chaque fois. Selon lui, bien que Messi ait déjà tout accompli, il trouve toujours de nouveaux moyens d'éblouir ses coéquipiers chaque fois qu'il entre sur le terrain.

Le défenseur de Manchester United, Lisandro Martinez, a confié n'avoir pu retenir ses larmes après le match, submergé par l'émotion face au jeu de Messi. Le défenseur a admis qu'il était difficile de lutter contre les défenseurs physiquement puissants de l'Autriche, mais a affirmé que savoir que le plus grand joueur de tous les temps était en attaque donnait une confiance supplémentaire à l'équipe.

« Je suis infiniment fier qu'il soit avec nous chaque jour et qu'il soit Argentin. Les mots manquent pour le décrire, nous devons simplement profiter de son jeu », déclare Lisandro Martinez. Cette victoire renforce non seulement la position de l'Argentine dans le groupe, mais consolide également la place de Messi dans l'histoire du football mondial.

Ce record était également attendu par les fans de football ouzbeks. Le fait que Lionel Messi affiche toujours un niveau de jeu élevé à 37 ans suggère qu'il sera encore l'une des stars principales de la Coupe du Monde 2026. Actuellement, l'équipe nationale d'Argentine continue de franchir de nouveaux sommets sous la direction de Messi.