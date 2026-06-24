Zlatan Ibrahimovic se moque des déclarations de Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde

Le conflit à distance entre deux figures légendaires du monde du football a franchi une nouvelle étape. Zlatan Ibrahimovic, fierté du football suédois, a réagi vivement aux actions et aux déclarations de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Les tensions ont culminé après la large victoire du Portugal contre l'Ouzbékistan. C'est ce qu' rapporte Goal.com dans son article.

Lors du match entre le Portugal et l'Ouzbékistan dans le groupe K de la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, a inscrit un doublé, contribuant largement à la victoire 5-0 de son équipe. Après le match, Ronaldo s'est présenté devant les caméras et a crié avec force : « Je suis de retour ! ». C'était la réponse typique de l'attaquant, qui avait été critiqué après le match nul contre la RD Congo lors de la première journée du tournoi.

Cependant, Zlatan Ibrahimovic, officiant comme expert dans le studio de Fox Sports, a accueilli ce geste de Ronaldo avec ironie. Selon Ibrahimovic, un joueur de ce niveau n'avait pas besoin de transformer le fait de marquer des buts simples en un tel spectacle. D'après Goal.com, l'ancien attaquant suédois considère les propos de Ronaldo sur son « retour » comme illogiques.

La réaction tranchante d'Ibrahimovic :

« C'était simplement un match où il fallait marquer. Le Portugal devait marquer beaucoup de buts. Quant à son affirmation, je pensais qu'il n'était jamais parti. Je ne comprends pas pourquoi il dit 'je suis de retour' », a souligné Ibrahimovic avec son sarcasme habituel.

Lors du match contre l'Ouzbékistan, Ronaldo a ouvert le score à la 6e minute après une passe de Joao Cancelo, puis a concrétisé un service de Bruno Fernandes à la 39e minute. Grâce à ces buts, il devient le seul joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué lors de six éditions différentes. Sur ce point, il a dépassé son principal rival Lionel Messi, la star argentine n'ayant pas marqué lors du tournoi de 2010.

De plus, en marquant à 41 ans, Ronaldo est devenu le deuxième plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Le record absolu appartient au Camerounais Roger Milla, qui a marqué à 42 ans en 1994. Bien que Ronaldo ait marqué dans six tournois, il reste derrière Messi en termes de nombre total de buts : l'Argentin en compte 18, contre 10 pour le Portugais.

Après le match, les journalistes ont interrogé Ronaldo sur la possibilité d'affronter Lionel Messi et l'Argentine en phase éliminatoire. « Je ne sais pas comment répondre à cela, mais ce serait un événement fantastique. L'important aujourd'hui était la victoire, et nous l'avons obtenue », a déclaré Ronaldo lors de son interview.

Actuellement, l'équipe nationale du Portugal a presque assuré sa qualification pour les phases finales. Pour l'Ouzbékistan, cette défaite complique les chances de sortir du groupe, mais le record historique de Ronaldo et la réaction d'Ibrahimovic restent au centre de l'attention de la presse sportive mondiale.