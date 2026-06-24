Lionel Messi fête ses 39 ans : il est désormais le recordman absolu de l'histoire de la Coupe du Monde

Aujourd'hui, le 24 juin, le monde entier du football célèbre une date mémorable. L'un des plus grands génies de l'histoire du football, attaquant de l'équipe nationale d'Argentine et du club américain Inter Miami, Lionel Messi fête ses 39 ans !

Le plus fascinant est que Leo n'accueille pas cet âge béni simplement en se reposant, mais en battant un nouveau record cosmique sur le terrain.

Le roi absolu de l'histoire des Coupes du Monde !

La Coupe du Monde 2026, actuellement en cours, n'est pas seulement un tournoi de plus pour Messi, mais un sommet historique. L'attaquant expérimenté a inscrit son nom en lettres d'or comme meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Il compte actuellement exactement 18 buts à son actif !

Grâce à ce chiffre, il a réussi à dépasser la légende allemande Miroslav Klose et la superstar française Kylian Mbappé, qui détenaient la tête du classement depuis longtemps.

Joueur Équipe nationale Nombre de buts en Coupe du Monde Lionel Messi Argentine 18 Miroslav Klose Allemagne 16 Kylian Mbappé France 16

Une légende qui ne veut pas s'arrêter

Nous nous souvenons tous que Messi a passé la période la plus magique et inoubliable de sa carrière au FC Barcelone. Là-bas, il a remporté le championnat d'Espagne, des coupes de la Ligue des Champions, a établi d'innombrables records personnels et a remporté huit fois le Ballon d'Or, prix du meilleur joueur du monde.

Le sommet ultime : En remportant la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec l'Argentine, Messi a comblé tous ses regrets dans le football.

Beaucoup pensaient que Leo quitterait la scène après cette victoire. Mais il continue aujourd'hui d'offrir du plaisir à des millions de fans au club Inter Miami et de guider son pays vers de nouveaux triomphes en tant que capitaine fidèle de l'équipe nationale d'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026.

Joyeux anniversaire, Roi du Football !