Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a exprimé son admiration pour son capitaine Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan dans le cadre du championnat Jaxon. L'entraîneur a qualifié l'attaquant de 41 ans, auteur d'un doublé lors de la victoire 5-0, de véritable leader et professionnel. Cette victoire fait office de réhabilitation pour les Portugais après l'échec de la première journée du tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Après le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la première journée de la phase de groupes, l'équipe du Portugal et personnellement Cristiano Ronaldo avaient été vivement critiqués. De nombreux experts et supporters ont remis en question la place de l'attaquant emblématique dans le onze de départ. Cependant, la victoire convaincante contre l'Ouzbékistan et l'efficacité de Ronaldo ont apporté des réponses à toutes les interrogations.

Selon Goal.com, Roberto Martinez a salué l'état psychologique des joueurs malgré l'atmosphère négative entourant l'équipe. « Ce fut une semaine très difficile, les polémiques injustes se sont multipliées autour de l'équipe. Après n'avoir pas atteint le résultat escompté contre la RD Congo, de nombreuses fausses informations et opinions malveillantes sont apparues. Dans une telle situation, il est facile de chercher des excuses, mais mes joueurs se sont concentrés sur le match », a déclaré l'entraîneur.

Ronaldo, le pilier de l'équipe

Martinez a souligné que le rôle de Cristiano Ronaldo sur le terrain ne se limite pas à marquer des buts. Son expérience et sa discipline servent de source de motivation pour les jeunes joueurs. Lors du match contre l'Ouzbékistan, il a non seulement marqué deux buts, mais a également participé activement à la création d'espaces pour ses coéquipiers et au maintien de l'ordre en attaque.

« Cristiano s'est concentré sur les aspects qu'il pouvait contrôler et a utilisé son expérience de manière productive. En plus d'être une légende vivante participant à sa sixième Coupe du Monde, il est le véritable capitaine de l'équipe nationale. Son attitude envers le fait de porter le maillot national devrait être un exemple pour tous. Je suis très heureux pour lui, il mérite cette reconnaissance », a ajouté Roberto Martinez.

L'entraîneur est également revenu sur la rivalité décennale entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Selon lui, ces deux grands joueurs se sont poussés mutuellement à progresser, changeant ainsi complètement l'histoire du football. Actuellement, l'équipe du Portugal se prépare pour un match crucial contre la Colombie lors de la dernière journée de la phase de groupes. Martinez a indiqué qu'il continuerait à gérer prudemment le temps de jeu du capitaine pour préserver sa condition physique.