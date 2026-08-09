Barcelone confronté à des problèmes offensifs avant la saison

Selon Mundo Deportivo, les matchs amicaux de pré-saison du FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, ont révélé un sérieux problème au sein de l’effectif : le manque de buts en attaque. Le départ de Robert Lewandowski et le transfert potentiel de Ferran Torres ont créé un grand vide offensif pour les Catalans. Goal.com rapporte ces informations.

Le retour tardif des joueurs internationaux dans les camps d’entraînement en raison de la Coupe du monde est devenu un véritable casse-tête pour l’entraîneur Hansi Flick. Le dernier groupe de joueurs a rejoint l’équipe le 12 août. Les trois premiers matchs disputés avant la saison ont clairement mis en évidence les faiblesses offensives de l’équipe.

Problèmes offensifs et statistiques décevantes

Les matchs contre Birmingham, Nottingham Forest et l’Udinese, ainsi que leurs résultats, inquiètent les supporters. Deux des trois premières rencontres n’ont notamment duré que 45 minutes, tandis que l’équipe a manqué de tirs cadrés lors de chaque match. Avant les rencontres face à Bâle et pour le Trophée Joan Gamper, Barcelone n’a inscrit que trois buts.

La plupart de ces buts sont venus de situations arrêtées. Deux des trois réalisations ont été inscrites sur penalty, tandis que la troisième est venue d’une reprise après un ballon repoussé. Le jeune talent égyptien Hamza Abdelkarim a marqué deux fois, tandis que l’ailier brésilien Raphinha a inscrit l’autre but.

Départ des leaders et projets de transfert

Cette baisse de la production offensive est directement liée au départ de Robert Lewandowski, qui avait inscrit en moyenne 30 buts par saison au cours de ses quatre années avec Barcelone. La situation est encore plus préoccupante, car Ferran Torres, auteur d’environ 20 buts par saison, a également exprimé son souhait de quitter le club. L’attaquant a déjà fait savoir à la direction qu’il souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain.

Contre l’Udinese, Flick s’est appuyé sur des joueurs comme Raphinha, Fermín, Ademi, Bessie et Hamza. Le technicien allemand attend encore le retour de Lamine Yamal et de Dani Olmo, les principaux buteurs de l’équipe. Cependant, la situation actuelle oblige la direction sportive du club à agir rapidement.

Le recrutement de joueurs comme Julián Álvarez ou la recherche d’un plan alternatif est désormais devenue la priorité absolue de Barcelone. Avant les prochains matchs officiels, le staff technique doit trouver des solutions pour améliorer l’efficacité de la ligne offensive.