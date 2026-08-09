Dietmar Hamann évalue le transfert de Bruno Guimarães

L’ancien milieu de Liverpool Dietmar Hamann a livré une analyse prudente du transfert de Bruno Guimarães à Arsenal pour 75 millions de livres sterling. Selon lui, le Brésilien doit encore franchir plusieurs étapes avant d’atteindre le statut de joueur véritablement mondial et ce transfert constituera son principal défi. Goal.com rapporte .

Dans un entretien accordé à Sports Mole, le vainqueur de la Ligue des champions 2005 a reconnu les qualités du joueur, qui était capitaine de Newcastle United et guidait l’équipe sur le terrain. Il a toutefois souligné que le montant élevé du transfert et la réputation du joueur l’obligeraient encore à faire ses preuves pour justifier pleinement cet investissement.

Fiabilité et créativité sur le terrain

Dans son analyse, Hamann s’est intéressé au style de jeu de Bruno Guimarães. D’après lui, le joueur se montre fiable et responsable, mais ses performances en Coupe du monde ainsi que certains problèmes au cœur du milieu de terrain brésilien ont montré qu’il devait encore prouver qu’il appartenait pleinement à l’élite mondiale.

Arsenal attend davantage de buts et d’initiative de son milieu de terrain, après avoir inscrit trop peu de buts dans le jeu la saison dernière et s’être davantage appuyé sur les coups de pied arrêtés. Selon Hamann, le milieu brésilien doit jouer avec un peu plus d’audace et apporter à l’équipe le danger qui lui a fait défaut.

Les nouvelles responsabilités d’Arsenal

Le directeur sportif d’Arsenal, Andrea Berta, avait souligné l’importance de la polyvalence et des qualités de leader du Brésilien dans l’évolution tactique de l’équipe dirigée par Mikel Arteta. Dietmar Hamann a toutefois rappelé la présence de Declan Rice et d’autres joueurs de haut niveau, ajoutant que Guimarães devait trouver sa place dans sa nouvelle équipe et prouver qu’il appartient réellement au très haut niveau à l’Emirates Stadium.

Ce transfert, l’un des plus retentissants de la fenêtre des transferts, vise à renforcer encore l’effectif d’Arsenal. Le nouveau joueur avait été présenté comme membre de l’équipe avant un match de préparation contre le Borussia Dortmund.