Samsung modifie le calendrier des mises à jour logicielles du Galaxy S23 FE

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Samsung modifie le calendrier des mises à jour logicielles du Galaxy S23 FE

Samsung a modifié son calendrier de mises à jour logicielles pour le smartphone Galaxy S23 FE. Selon ixbt.com, qui s’appuie sur les informations du service d’assistance officiel, cet appareil ne recevra finalement pas la mise à jour Android 18, comme prévu, et la prise en charge de son système d’exploitation prendra fin avec Android 17. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Rappelons que les modèles Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra sont arrivés sur le marché en février 2023 avec One UI 5.1, basée sur Android 13. Samsung avait promis quatre mises à jour majeures d’Android pour cette famille de smartphones haut de gamme, ce qui faisait d’Android 17 la dernière version majeure du système d’exploitation pour ces modèles.

La situation du Galaxy S23 FE

Le Galaxy S23 FE a été présenté en octobre 2023 et commercialisé avec des processeurs différents selon les régions. La version américaine embarquait notamment un Snapdragon 8 Gen 1, tandis que la plupart des autres variantes étaient équipées de la puce Exynos 2200. Par ailleurs, la version destinée au marché sud-coréen, portant le numéro de modèle SM-S711N, avait été commercialisée directement avec One UI 6, basée sur Android 14.

En se basant sur la version initiale d’Android et en comptant quatre générations de mises à jour, cet appareil aurait théoriquement dû recevoir la mise à jour Android 18. Toutefois, un utilisateur a publié sur le réseau social X (anciennement Twitter) une capture d’écran d’une conversation avec le service d’assistance de Samsung Korea.

Les raisons de la décision de l’entreprise

Selon le représentant de l’entreprise, Android 18 avait effectivement été envisagé au départ comme la dernière mise à jour majeure du S23 FE coréen, mais les plans ont ensuite changé. Android 17 a donc été désigné comme la version finale pour ce modèle également.

Ainsi, One UI 9 restera la dernière mise à jour majeure non seulement pour les modèles Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, mais aussi pour toutes les versions régionales du S23 FE. Le fait que les smartphones aient été commercialisés avec Android 13 ou Android 14 ne changera rien à cette décision.

Samsung travaille actuellement sur One UI 9 pour la famille Galaxy S23, mais la date de sortie de la version stable de cette mise à jour reste inconnue.

SamsungGalaxy S23 FEAndroid 17Android 18One UI 9
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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