Mark Bernal pourrait s’opposer à Hansi Flick au sujet de son transfert

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Mark Bernal pourrait s’opposer à Hansi Flick au sujet de son transfert

À mesure que les derniers jours du mercato approchent, la construction des effectifs bat son plein dans les grands clubs européens. Selon les informations publiées par le média sportif Goal.com rapporte ces éléments.

Le jeune talent et la position ferme de Hansi Flick

Au FC Barcelone, la concurrence au milieu de terrain est actuellement extrêmement forte. Le jeune footballeur comprend qu’il doit jouer régulièrement pour poursuivre son développement professionnel et exprimer pleinement son potentiel. Toutefois, l’entraîneur Hansi Flick s’oppose fermement au départ de ce joueur talentueux et a clairement fait savoir qu’il n’autoriserait pas son transfert.

Même si le technicien allemand estime grandement les qualités du jeune joueur et pense qu’il pourrait devenir à l’avenir l’un des éléments les plus importants de l’entrejeu de l’équipe, la question de la concurrence reste entière. Hansi Flick a exprimé sa totale confiance envers le joueur, mais le niveau élevé des autres milieux de terrain suscite chez Bernal de légitimes doutes quant à sa capacité à obtenir un temps de jeu régulier.

Le marché des transferts et les risques pour l’avenir

Le club a déjà perdu plusieurs jeunes formés en interne, partis à la recherche d’un temps de jeu suffisant. C’est pourquoi les supporters et les spécialistes suivent attentivement l’avenir des autres joueurs du milieu de terrain. Si son temps de jeu reste limité au cours de la saison, Mark Bernal pourrait prendre une décision radicale pour préserver son avenir et étudier sérieusement d’autres offres.

En conclusion, la direction et le staff technique du FC Barcelone déploient des efforts considérables pour conserver leur jeune star. Toutefois, les ambitions personnelles du joueur et son désir de passer davantage de temps sur le terrain pourraient maintenir la situation sous tension jusqu’aux dernières minutes du mercato.

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Jahongir Tursunov
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