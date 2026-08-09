Barcelone se prépare à vendre Marc Casadó pour recruter Rodri

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Barcelone se prépare à vendre Marc Casadó pour recruter Rodri

Alors que le mercato du football européen entre dans une phase intense, les dernières nouvelles autour du FC Barcelone attirent l’attention des supporters. La direction du club prévoit de se séparer de plusieurs joueurs afin de renouveler l’effectif et d’assurer sa stabilité financière, tout en réalisant des transferts majeurs. Dans cette opération complexe, l’activité des clubs saoudiens ainsi que la situation de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, jouent un rôle décisif, selon Goal.com qui rapporte.

L’intérêt pour Marc Casadó et les conditions financières

Selon les informations diffusées par Ekrem Konur et d’autres sources réputées, le FC Barcelone est prêt à vendre son jeune milieu de terrain Marc Casadó. Des clubs de la Roshn Saudi League, notamment Al-Ahli et Al-Hilal, manifestent un intérêt sérieux pour lui. Le géant catalan réclame au moins 40 millions d’euros pour son joueur formé au club. Cette somme constituerait une source financière essentielle pour permettre au club de conclure d’autres opérations importantes sur le marché des transferts.

Il apparaît que le transfert de Marc Casadó et les négociations concernant Rodri, le cadre de Manchester City, sont étroitement liés. La direction du FC Barcelone est très proche de faire venir Rodri, mais certains détails financiers doivent encore être réglés pour finaliser l’opération. Le transfert vers la Catalogne de ce milieu de terrain expérimenté, qui évolue chez le champion d’Angleterre, représenterait une dépense financière importante pour le club.

C’est précisément à ce stade que l’activité des clubs saoudiens renforce la position du FC Barcelone. La concurrence entre Al-Ahli et Al-Hilal pour recruter Marc Casadó s’intensifie. Si les Catalans parviennent à vendre Casadó pour les 40 millions d’euros demandés, l’opération rapportera des revenus importants au club et lui permettra de finaliser immédiatement le transfert de Rodri.

L’interdépendance des transferts sur le marché

Sur le marché moderne du football, il est devenu courant que la réussite d’un transfert dépende d’une autre opération. Le FC Barcelone applique précisément cette stratégie et avance en tenant compte de ses capacités financières. La vente de Marc Casadó apportera les liquidités nécessaires au budget du club et contribuera à lever les derniers obstacles au transfert de Rodri.

Selon les spécialistes, si ce plan financier aboutit, le FC Barcelone renforcera considérablement son milieu de terrain tout en atteignant pleinement ses objectifs sur le marché des transferts. Tous les regards sont désormais tournés vers l’issue finale des négociations entre les parties, et des décisions officielles sont attendues dans les prochains jours.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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