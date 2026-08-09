« Beaucoup de choses ont changé » : Maresca dévoile les nouveautés tactiques et ses plans à Manchester City

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« Beaucoup de choses ont changé » : Maresca dévoile les nouveautés tactiques et ses plans à Manchester City

«Manchester CityL’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, s’est exprimé en toute franchise sur ses premiers jours au sein de l’équipe et ses relations avec les joueurs de l’effectif. Le technicien affirme qu’à son arrivée, il a ouvert à tous les joueurs la porte d’une chance égale et transparente.

Cette approche offre aux joueurs une excellente occasion de se relancer et de consolider leur place dans l’équipe.

« Chaque joueur part sur un pied d’égalité »

Dès sa première rencontre avec les membres du club, le technicien italien a clairement et fermement exposé ses principes :

« Dès le jour de mon arrivée au club, le seul message que j’ai adressé aux joueurs était le suivant : pour moi, il s’agit d’un nouveau départ complet. À mes yeux, chaque joueur repart de zéro, sur un pied d’égalité. La préparation estivale déterminera aussi, dans une certaine mesure, le déroulement du mercato », a déclaré Maresca.

Réformes tactiques et bilan après dix jours

«Manchester CityL’entraîneur de Manchester City a salué les nouveautés introduites dans le jeu de l’équipe ainsi que l’attitude des joueurs face à ce processus. Selon Maresca, un travail actif est actuellement mené sur les schémas tactiques et sur de nouveaux aspects du jeu avec et sans ballon :

« Les joueurs ont montré qu’ils étaient prêts à travailler avec un nouvel entraîneur. Nous avons apporté quelques changements aux schémas tactiques, au jeu avec et sans ballon, et nous nous sommes également penchés sur d’autres aspects. C’est la principale nouveauté, mais l’attitude au travail de ceux qui évoluent ici depuis des années est également très importante.

Ces dix jours passés ensemble ont une grande importance. J’ai besoin d’un contact étroit avec les joueurs, c’est essentiel pour l’avenir », rapporte le service de presse du club, citant Maresca.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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