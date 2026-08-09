Manchester United se lance dans la course pour le talent de Leicester

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Manchester United se lance dans la course pour le talent de Leicester

Les grands clubs de Premier League intensifient leurs efforts pour recruter de jeunes talents. Selon BBC Sport Manchester United a entamé des négociations pour le transfert de Louis Page, le prometteur milieu de terrain de Leicester City. Arsenal apparaît comme son principal rival dans ce dossier. Goal.com rapporte .

Le jeune joueur, qui a fêté ses 18 ans le mois dernier, est considéré comme l’un des talents les plus brillants évoluant en dehors de l’élite. Malgré la relégation de Leicester City, Louis Page a été récompensé du titre d’Apprentice of the Year par l’EFL grâce à ses performances remarquables la saison dernière. Cette distinction a encore accru l’intérêt autour de lui.

Le marché des transferts et les principaux prétendants

Manchester United a fait de Page sa cible prioritaire afin de renforcer son académie. Les clubs négocient actuellement le montant du transfert. International anglais U20, le joueur avait signé son premier contrat professionnel en septembre dernier.

Manchester United n’est toutefois pas seul dans la course. Selon certaines informations, Arsenal et Aston Villa ont également manifesté un vif intérêt pour ce milieu de terrain central ces dernières semaines. Le club mancunien reste néanmoins en tête de la course au transfert.

La carrière de Louis Page et son rôle au club

Louis Page a déjà disputé 21 rencontres avec l’équipe première de Leicester City. L’un de ses derniers matchs a eu lieu samedi en Coupe de la Ligue contre Northampton Town. Le joueur a rejoint l’académie du club dans la catégorie des moins de neuf ans et s’est progressivement forgé une réputation de compétiteur courageux et combatif sur le terrain.

Si Arsenal échoue dans ce dossier, il s’agirait du deuxième transfert estival d’un jeune talent de Leicester City vers un club de Manchester. Pour rappel, Jeremy Monga avait précédemment rejoint Manchester City pour 10 millions de livres sterling. Tout club intéressé doit désormais parvenir à un accord avec la direction de Leicester City, le joueur étant lié par un contrat professionnel en cours.

Manchester UnitedArsenalLeicester CityLouis PageTransferts
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Jahongir Tursunov
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