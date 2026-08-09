La célèbre historienne de Harvard et autrice du magazine The New Yorker, Jill Lepore, a lancé un sérieux avertissement dans son prochain livre, intitulé « The Rise and Fall of the Artificial State », affirmant que les entreprises technologiques modernes s’approprient progressivement les fonctions de la démocratie. Dans une interview accordée au podcast Equity de TechCrunch, la chercheuse a souligné que la prise en main de la gouvernance publique par des entreprises privées pourrait conduire la société à être dirigée par des algorithmes et des machines, puis à une nouvelle forme de tyrannie. Ce processus porte atteinte non seulement au système politique, mais aussi aux valeurs démocratiques libérales dans le monde entier. Comme le rapporte Techcrunch.com la chercheuse ce processus

Selon l’historienne, le concept qu’elle appelle « l’État artificiel » est actuellement en train de remplacer les républiques nationales aux États-Unis et dans d’autres pays. Cette idée remonte à des philosophies technocratiques qui se sont formées au fil des siècles et qui prônent l’inévitabilité d’une société gouvernée par les machines. Précisant qu’elle n’est pas opposée au secteur technologique, l’autrice a expliqué que le principal problème réside dans la tentative des entreprises privées d’assumer des fonctions régaliennes.

Le conflit entre science-fiction et politique

Parmi les sujets abordés par ixbt.com et d’autres sources technologiques, Jill Lepore a critiqué les dirigeants de la Silicon Valley, notamment Elon Musk, qui tentent de bâtir l’avenir en comprenant mal les œuvres de science-fiction et les bandes dessinées. Selon elle, les idées et les personnages fantastiques qu’apprécie Elon Musk sont en réalité totalement opposés aux convictions politiques de l’entrepreneur et les contredisent.

Dans son nouveau livre, l’historienne étudie les racines de ces structures artificielles à travers la littérature de science-fiction. Selon ses observations, les sociétés fondées sur le gouvernement des machines ne peuvent pas survivre longtemps et sont vouées au déclin, mais les géants technologiques modernes ignorent ces leçons de l’histoire.

L’avenir de la démocratie est en danger

L’une des principales questions soulevées par l’ouvrage est le déclin récent de l’égalité des droits et des libertés démocratiques, façonnées au fil des siècles. Une société fondée sur le gouvernement des algorithmes et des entreprises exclut les citoyens des processus politiques et renforce la mystification au sein de la société.

Selon les spécialistes, ce livre est important parce qu’il analyse en profondeur l’impact de l’industrie technologique moderne sur la société, sous un angle scientifique et historique. Il constitue une source précieuse pour comprendre l’évolution des relations entre l’État et les citoyens à l’ère numérique.