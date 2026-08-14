Apple propose une commission de 15 % pour les achats en dehors de l’App Store

Selon de nouveaux documents judiciaires déposés auprès du tribunal fédéral du district nord de la Californie, Apple a révélé le montant de la commission qu’elle prévoit de prélever sur les achats effectués via des liens externes dans les applications sur les appareils iOS. Cette décision constitue une nouvelle étape importante dans les procédures judiciaires qui se poursuivent depuis des années concernant les pratiques anticoncurrentielles du géant technologique. Techcrunch.com rapporte .

Selon des informations diffusées par ixbt.com et d’autres sources internationales, Apple a proposé d’instaurer une commission de 15 % pour les applications standard. Parallèlement, des réductions supplémentaires sont prévues pour les développeurs participant aux programmes spéciaux de l’entreprise. Selon la nouvelle structure, les développeurs de petites entreprises ne paieraient qu’une commission de 5 % sur les paiements.

Programmes spéciaux et réductions

En outre, la commission est fixée à 10 % pour les participants à des programmes spéciaux tels que Video Partner Program, News Partner Program et Mini Apps Partner Program. Le document précise également que le taux appliqué aux paiements liés au renouvellement automatique des abonnements sera réduit à 10 %. Ces avantages devraient offrir certaines facilités aux développeurs de petite et moyenne taille.

À titre d’information, le fabricant de l’iPhone est engagé depuis de nombreuses années dans un litige avec Epic Games au sujet des commissions de l’App Store. Apple a tenté à plusieurs reprises de retarder sa réponse à la demande du tribunal concernant cette structure de commissions. L’entreprise avait notamment demandé la suspension des procédures devant les juridictions inférieures jusqu’à ce que la Cour suprême rende une décision sur une autre question dans l’affaire Epic Games.

Décision judiciaire et position de l’entreprise

Il est indiqué que la Cour suprême des États-Unis a rejeté jeudi la demande d’Apple visant à suspendre les procédures devant la juridiction inférieure. Cette décision a contraint le géant technologique à rendre publique sa structure de commissions prévue. L’entreprise était auparavant accusée d’avoir enfreint une ordonnance judiciaire en appliquant une commission de 27 % aux achats effectués via des liens externes et en introduisant des règles limitant la fourniture de ces liens.

En commentant sa position, Apple a souligné que les frais prélevés sur les achats effectués par les utilisateurs dans les applications permettent de compenser les investissements nécessaires dans les outils, les technologies et les services destinés à maintenir l’App Store et les logiciels. L’entreprise a comparé ses frais liés aux liens externes à la politique de Google Play.

Selon la source, Google Play prélève également une commission de 20 % pour les applications standard, de 15 % pour les applications des programmes spéciaux et de 10 % pour le renouvellement des abonnements. Apple a rappelé qu’Epic Games avait auparavant accepté ces taux. L’approbation de cette proposition pourrait avoir un impact important sur les relations financières du marché des applications mobiles à l’avenir.