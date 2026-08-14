Pritchard Colon, invaincu en 16-0, est décédé après 221 jours dans le coma

Le monde de la boxe a été frappé par une perte tragique et bouleversante. Talentueux boxeur portoricain, dont la carrière s’est achevée tragiquement après une terrible lésion cérébrale subie sur le ring à l’âge de 22 ans, Pritchard Colon est décédé à l’âge de 33 ans.

Son père, qui a été témoin de la résilience de l’athlète pendant de nombreuses années et ne l’a jamais laissé seul, Richard Colon l’a annoncé sur sa page des réseaux sociaux.

« Il est désormais dans un monde meilleur » : les mots déchirants du père

Le père de Pritchard, évoquant le dernier souhait de son fils et le soutien exceptionnel des fans, a écrit :

*« Malheureusement, mon fils Pritchard nous a quittés. Il est désormais dans un monde meilleur, sans souffrance. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour réaliser son plus grand souhait et son rêve : il voulait désespérément partir en vacances à Porto Rico, mais nous n’avons pas pu le faire. Merci à tous pour votre amour sincère et vos prières ininterrompues au fil de toutes ces années. S’il vous plaît, continuez à prier pour notre famille »*, a déclaré Colon père.

Un bilan de 16-0 et un coup interdit qui a bouleversé sa vie

Pritchard Colon était autrefois considéré comme l’une des étoiles les plus brillantes et les plus prometteuses de la boxe mondiale. Sur le ring professionnel, il avait disputé 16 combats, tous remportés, dont 13 par KO, et n’avait jamais connu la défaite.

Mais le combat disputé en octobre 2015 contre l’Américain Terrel Williams a tout changé. Au cours de la rencontre, son adversaire a enfreint à plusieurs reprises les règles de la boxe en frappant illégalement Colon à la nuque, à l’arrière du crâne. À la fin du neuvième round, à la suite d’un malentendu dans le coin du boxeur, ses gants lui ont été retirés et Pritchard a été déclaré perdant par disqualification technique.

221 jours dans le coma et une résilience en fauteuil roulant

Après le combat, une fois entré dans les vestiaires, Colon a soudainement ressenti de violents vertiges et des nausées avant de perdre connaissance. Transporté d’urgence à l’hôpital, l’athlète a été diagnostiqué avec une hémorragie cérébrale et un hématome sous-dural.

Après une opération cérébrale d’urgence, Colon est resté 221 jours dans le coma Après cette dure lutte pour sa vie, il a repris connaissance, mais avait perdu la capacité de se déplacer et de parler de manière autonome. Il a été contraint de passer les 11 dernières années de sa vie avec des soins spécialisés et en fauteuil roulant.

Sa tragédie a contribué à renforcer les sanctions dans la boxe mondiale contre les coups portés à l’arrière du crâne, avec l’introduction de la « règle Pritchard Colon ». Le destin de Pritchard restera dans la mémoire des fans comme un symbole de courage et de dévouement familial dans l’histoire du sport.

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