Les réseaux sociaux poursuivis pour dépendance des mineurs

·48·Technologie
Les réseaux sociaux poursuivis pour dépendance des mineurs

La cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis, à San Francisco, a rejeté les tentatives de grandes entreprises technologiques comme Meta, TikTok, Snapchat et Google visant à faire abandonner les plaintes. Selon Reuters, ces plateformes sont accusées d’avoir conçu leurs produits pour provoquer intentionnellement une dépendance chez les mineurs et font face à des milliers de procès. C’est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Les entreprises avaient saisi la justice pour se défendre en invoquant la célèbre Section 230, qui exonère les plateformes de toute responsabilité concernant les publications de leurs utilisateurs. Elles soutenaient que cette règle devait également les protéger contre les accusations de ne pas avoir averti le public des mécanismes de conception favorisant la dépendance. Toutefois, la cour a estimé que l’appel avait été déposé trop tôt pour être examiné, car ce type de recours est généralement étudié après le procès.

Des milliers de plaintes regroupées

Des milliers de plaintes similaires déposées par des particuliers, des États, des collectivités locales et des districts scolaires ont désormais été regroupées dans une vaste affaire fédérale, qui se poursuivra selon cette procédure. Ces actions en justice devraient constituer un précédent majeur susceptible d’influencer fortement les activités futures des géants de la technologie.

Selon les experts, il est encore difficile de prévoir l’issue de ces procès. Néanmoins, les premiers résultats dans ce domaine envoient déjà un signal sérieux aux entreprises technologiques. Meta a notamment déjà perdu deux procès devant jury liés à des questions similaires concernant la sécurité des enfants.

Conséquences futures et sécurité

Dans ce contexte, l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des utilisateurs mineurs fait l’objet d’un débat de plus en plus vif à l’échelle mondiale. La probabilité d’une réglementation de la conception algorithmique des plateformes et des mécanismes visant à maintenir les jeunes plus longtemps devant les écrans augmente.

La dernière décision de justice pourrait ouvrir une nouvelle ère, obligeant les entreprises technologiques à accorder davantage d’importance aux normes de sécurité et d’éthique lors du développement de leurs produits. En attendant, Meta, TikTok, Snapchat et Google sont contraints de revoir leurs stratégies de défense.

Réseaux SociauxProcèsMetaTikTokGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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