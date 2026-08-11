Mark Zuckerberg publie un manifeste sur l’avenir de l’intelligence artificielle

Mark Zuckerberg, dirigeant de la société Meta, a publié un manifeste conceptuel consacré à l’avenir de l’intelligence artificielle (IA), à son développement et aux principaux risques pour la société. L’information a été rapportée par Axios.

Selon Zuckerberg, le plus grand risque lié aux technologies d’intelligence artificielle serait qu’une organisation ou un pays exerce un contrôle excessif et absolu sur cette technologie.

« Les menaces sont exagérées, tandis que le potentiel positif est sous-estimé »

Dans son manifeste, le fondateur de Meta souligne que les informations alarmistes et les menaces concernant l’IA sont aujourd’hui fortement exagérées, tandis que les possibilités positives de cette technologie pour l’humanité sont insuffisamment reconnues.

Il a également défendu une coopération étroite entre les entreprises informatiques et les autorités publiques dès les premières étapes du développement des modèles, plutôt que de chercher à limiter les produits logiciels une fois qu’ils sont finalisés.

Le nouveau modèle Muse Glimmer et la politique de l’open source

Le jour même de la publication du manifeste, Meta a présenté son nouveau modèle d’IA open source Muse Glimmer .

Les principales caractéristiques de ce modèle sont les suivantes :

Ouverture et transparence : Tous les paramètres du modèle et sa base de données sont accessibles au public, et n’importe quel utilisateur peut le télécharger.

Utilisation locale : Bien qu’il soit légèrement moins puissant que les systèmes d’IA géants les plus récents, ce modèle peut être exécuté de manière autonome directement sur les appareils personnels des utilisateurs, comme un ordinateur ou un smartphone.

Zuckerberg a une nouvelle fois défendu les modèles open source ainsi que le processus de « distillation » , une technologie qui consiste à réentraîner des modèles compacts à partir de systèmes d’IA plus puissants afin d’en extraire les fonctionnalités les plus utiles.

Un fonds d’un milliard de dollars pour soutenir les communautés

La construction de vastes centres de données (Data Center) s’accélère dans le monde entier afin de développer l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, Zuckerberg a annoncé son projet de créer, près des grands centres de données, un fonds spécial doté d’un milliard de dollars pour soutenir les habitants et les communautés locales et développer les infrastructures.

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