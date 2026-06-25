Mourinho demande deux transferts supplémentaires à la direction du Real

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Mourinho demande deux transferts supplémentaires à la direction du Real

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a adressé une nouvelle demande de transfert à la direction du club afin de renforcer davantage l'effectif. C'est ce qu'a rapporté le journal espagnol Marca.

Selon la source, malgré plusieurs accords importants conclus lors du mercato estival, le technicien portugais estime que l'équipe n'est pas encore complète.

Mourinho a demandé l'arrivée de deux autres joueurs avant la fermeture du marché des transferts. On indique que l'entraîneur a besoin d'un défenseur central et d'un milieu central.

Le technicien portugais souhaite une forte concurrence à chaque poste avant le début de la nouvelle saison. C'est pourquoi il a fait de la consolidation de l'axe défensif et du milieu de terrain une priorité.

Pour rappel, le Real a déjà recruté trois nouveaux joueurs lors de ce mercato estival.

Le club madrilène a transféré le défenseur Marc Cucurella de Chelsea, Ibrahima Konaté de Liverpool et le milieu de terrain Bernardo Silva de Manchester City.

La question principale est maintenant de savoir si la direction du club accèdera à la demande de Mourinho et conclura deux autres accords avant la fin du mercato.

José MourinhoReal MadridMarc CucurellaIbrahima KonatéBernardo Silva
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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