Mourinho révèle la raison principale de son retour au Real Madrid

José Mourinho, de retour comme entraîneur principal du célèbre club du Real Madrid, a révélé la raison principale de sa décision.

Selon le spécialiste portugais, le facteur déterminant de son retour à Madrid a été son affection et ses fortes émotions pour le club.

« Mon amour pour le Real est indéniable. C'est précisément ce sentiment qui m'a ramené ici », a déclaré Mourinho.

L'entraîneur a souligné la nécessité d'analyser la situation du club sans précipitation, de discuter ouvertement de toutes les questions et de prendre les bonnes décisions pour le développement de l'équipe.

« Il est maintenant temps de se calmer et d'analyser profondément la situation. Nous devons communiquer, poser des questions et trouver des réponses. Le plus important est d'avoir une conversation ouverte et honnête », a rapporté le magazine Vanity Fair en citant Mourinho.

Cet été, le technicien de 63 ans a été nommé entraîneur principal du Real Madrid pour la deuxième fois de sa carrière.

Mourinho a déjà dirigé les Madrilènes entre 2010 et 2013. Durant cette période, le Real a remporté le championnat d'Espagne, ainsi que la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

Le premier passage du Portugais à Madrid est resté marqué par une concurrence féroce, des exigences élevées et des trophées majeurs. Il s'apprête désormais à ouvrir une nouvelle page au club et à mener l'équipe vers de nouveaux objectifs ambitieux.

Auparavant, Mourinho s'était également exprimé sur les difficultés qu'un entraîneur peut rencontrer au Real et les problèmes qu'il est nécessaire de résoudre.