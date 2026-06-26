Eldor Shomurodov pourrait-il rejoindre Fenerbahce ?

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Eldor Shomurodov pourrait-il rejoindre Fenerbahce ?

L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, pourrait poursuivre sa carrière au sein du célèbre club turc de Fenerbahce. C'est ce qu'a rapporté la publication Ajansspor.

Selon la source, le club stambouliote manifeste un intérêt sérieux pour le joueur de 30 ans. Fenerbahce aurait déjà franchi les premières étapes pour le transfert de Shomurodov.

De son côté, le club actuel du joueur, Istanbul Bashakshehir, est prêt à examiner les offres concernant l'attaquant. Le club pourrait demander au moins 15 millions d'euros pour le transfert d'Eldor.

Il convient de noter que Bashakshehir a racheté définitivement les droits de transfert de Shomurodov à l'AS Roma en février dernier. Cet accord a coûté 5,8 millions d'euros au club stambouliote.

L'attaquant ouzbek a réalisé des performances exceptionnelles en Süper Lig la saison dernière. Il est devenu l'un des meilleurs buteurs du championnat avec 22 buts inscrits en 34 matchs.

Shomurodov a également délivré 5 passes décisives pour ses coéquipiers. Une telle efficacité a naturellement attiré l'attention des plus grands clubs de Turquie.

La question principale est désormais de savoir si Fenerbahce est prêt à payer la somme demandée par Bashakshehir. Si les parties parviennent à un accord, Eldor Shomurodov pourrait débuter la nouvelle saison sous les couleurs de l'un des clubs les plus prestigieux de Turquie.

Eldor ShomurodovFenerbahceRomaIstanbul Bashakshehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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