Cuca confirme un entretien spécial avec Neymar au sujet de la discipline

L’entraîneur de Santos, Cuca, a annoncé qu’il tiendrait une réunion spéciale à huis clos avec le capitaine Neymar au sujet des problèmes disciplinaires persistants et de l’accumulation de cartons jaunes. L’absence de l’expérimenté attaquant, suspendu, a contribué à la défaite suivante de l’équipe et laissé le club dans une situation compliquée au classement. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Santos s’est incliné 2-0 face à l’Atlético-PR lors d’un match disputé au stade Vila Belmiro. Après cette défaite, le club légendaire est resté dans la partie basse du classement, en zone dangereuse. Cette situation a une nouvelle fois montré à quel point l’équipe dépend de la créativité et de la présence sur le terrain de l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain dans son secteur offensif.

Problèmes disciplinaires et accumulation de cartons

Cette saison, le joueur de 34 ans a été averti à neuf reprises par les arbitres en 19 rencontres toutes compétitions confondues. À titre de comparaison, ce total dépasse déjà les huit cartons jaunes reçus par le joueur durant toute la saison 2025. En conférence de presse après le match, l’entraîneur Cuca n’a pas caché son mécontentement de voir son leader devoir si souvent quitter le terrain.

« Oui, nous parlerons bien sûr des cartons. Il est très important qu’il ne manque pas des matches aussi importants que celui d’aujourd’hui », a déclaré Cuca, cité par Goal.com. Le technicien a souligné que l’absence de l’attaquant sur le terrain affectait sérieusement la capacité de l’équipe à convertir ses occasions en buts.

Efficacité sur le terrain et polémiques en dehors

Malgré les difficultés de la saison, Neymar continue d’afficher de bonnes statistiques : il compte huit buts et cinq passes décisives en 2026. Cependant, ses cartons jaunes et ses exclusions répétées risquent de compromettre les principaux objectifs de Santos cette saison.

Les problèmes disciplinaires ne se limitent pas aux avertissements des arbitres. Récemment, après un match de la Coupe du Brésil contre le Remo, Neymar s’est retrouvé au centre d’une altercation avec des représentants du club adverse. Il a été filmé en train de crier sur des membres du staff adverse dans le tunnel et d’adopter un comportement provocateur.

Cet incident a suscité les vives critiques du président du Remo, Antonio Carlos Bezerra. Dans une déclaration, il a fermement condamné le comportement de la star, qui devrait servir d’exemple aux jeunes générations. Ces événements ont renforcé l’attention portée au comportement personnel de Neymar, alors qu’il aborde l’une des dernières années de sa brillante carrière.