Sergey Brin a dépensé 100 millions de dollars pour combattre la taxe sur les milliardaires

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Sergey Brin a dépensé 100 millions de dollars pour combattre la taxe sur les milliardaires

Sergey Brin, l’un des cofondateurs de Google, a fait un nouveau don de 20 millions de dollars à l’organisation « Build a Better California », qui lutte contre la taxe sur les milliardaires proposée en Californie. Selon de nouveaux rapports financiers, Brin, quatrième personne la plus riche au monde, a ainsi dépensé plus de 100 millions de dollars au total pour éviter de payer environ 13,3 milliards de dollars d’impôts. TechCrunch.com rapporte que cela représente une somme considérable.

L’initiative connue sous le nom de Prop 40 en Californie prévoit d’instaurer une taxe unique de 5 % sur la valeur nette d’environ 200 milliardaires résidant dans l’État. Les recettes de cette taxe devraient principalement financer les programmes de santé californiens. En particulier, face aux coupes budgétaires attendues l’année prochaine, le programme Medicaid de l’État pourrait perdre jusqu’à 30 milliards de dollars de financement fédéral.

Les magnats de la technologie quittent l’État

Sergey Brin n’est toutefois pas le seul magnat de la technologie à tenter d’échapper à cette taxe. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, aurait notamment acheté cette année un manoir de 170 millions de dollars près de Miami pour cette raison. L’ancien PDG d’Uber, Travis Kalanick, l’investisseur en capital-risque Peter Thiel et Larry Page, compagnon de route de Brin et cofondateur de Google, ont également quitté l’État.

L’initiative Prop 40 a également été vivement critiquée par le gouverneur de l’État, Gavin Newsom. Il s’est dit préoccupé par les conséquences économiques du départ des milliardaires et de leurs entreprises de Californie, appelant plutôt à instaurer une « taxe nationale sur les milliardaires ». Dans une déclaration, le gouverneur a souligné qu’un simple employé de bureau payait un taux d’imposition plus élevé que de riches héritiers.

Le prochain vote et d’autres points de vue

Les habitants de Californie doivent voter sur la Prop 40 en novembre prochain. L’organisation financée par Brin propose des mesures de vote alternatives capables de bloquer cette initiative en limitant l’introduction de nouvelles taxes.

De son côté, Jensen Huang, cofondateur de NVIDIA, s’est déclaré prêt à payer ce type d’impôts. Dans une interview accordée à Bloomberg, Huang, qui devrait verser environ 8 milliards de dollars d’impôts, a affirmé ne jamais avoir envisagé de quitter l’État.

« Nous avons choisi de vivre dans la Silicon Valley et, quels que soient les impôts qu’ils souhaitent appliquer, cela ne me pose aucun problème », a souligné le dirigeant de NVIDIA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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