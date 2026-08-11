Micky van de Ven signe un nouveau contrat avec Tottenham

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Micky van de Ven signe un nouveau contrat avec Tottenham

Le club londonien de Tottenham a officiellement annoncé la signature d'un contrat de longue durée avec l'un de ses défenseurs titulaires, Micky van de Ven. Selon Goal.com, le joueur néerlandais a gagné la haute estime de la direction et du staff technique grâce à ses performances remarquables avec le club, et a lié son avenir aux Spurs. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Transféré du club allemand de Wolfsburg en août 2023, le défenseur central est devenu l'un des joueurs les plus talentueux de la Premier League. En peu de temps, il s'est imposé comme un élément central de la défense de l'équipe et a été reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe.

Progression au club et nouveaux objectifs

Après avoir signé son nouveau contrat, Micky van de Ven a évoqué ses impressions positives concernant Tottenham et ses projets pour l'avenir. Selon lui, il est tombé amoureux de l'équipe et de ses supporters dès son arrivée au club, où il a progressé dans tous les domaines.

Le défenseur a souligné que les objectifs fixés par le club étaient clairs et qu'il souhaitait avancer avec l'équipe sur cette voie. Il n'a pas caché son enthousiasme face à l'ambiance instaurée à Tottenham et aux résultats attendus à l'avenir.

La confiance de Roberto De Zerbi et le brassard de capitaine

L'entraîneur principal de l'équipe, Roberto De Zerbi, a souligné à plusieurs reprises l'importance du défenseur dans son système de jeu. Lors des derniers matchs décisifs de la saison passée, alors que l'équipe luttait pour éviter la relégation, le technicien italien avait confié le brassard de capitaine à Van de Ven.

Selon De Zerbi, conserver des joueurs de haut niveau comme Micky constitue l'une des étapes les plus importantes pour permettre à Tottenham de lutter pour les plus grands trophées en Angleterre et en Europe. Le technicien a ajouté que la mentalité et les ambitions du joueur correspondaient parfaitement à la vision du club.

Des exploits sur le terrain et des statistiques

Régulier dans les rangs des Spurs, Van de Ven se rapproche de la barre des 100 matchs avec le club. La saison dernière, toutes compétitions confondues, il a disputé 45 rencontres, dont 34 en Premier League, portant son total à 96 apparitions.

L'un des moments les plus marquants, gravé à jamais dans le cœur des supporters, remonte à la finale de la Ligue Europa 2025 disputée à Bilbao. Ce jour-là, il a repoussé de manière acrobatique une frappe de l'attaquant de Manchester United, Rasmus Højlund, préservant ainsi la victoire 1-0 de son équipe. Cette action est devenue l'une des images les plus mémorables de l'histoire récente du club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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