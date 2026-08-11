Ronald Araújo rejoint Liverpool depuis le FC Barcelone et révèle les conseils de Luis Suárez

Le défenseur Ronald Araújo, arrivé du FC Barcelone à Liverpool en prêt, a révélé avoir reçu de précieux conseils de son compatriote et légendaire attaquant Luis Suárez avant ses débuts en Premier League. Ce transfert a été réalisé rapidement en raison des sérieux problèmes défensifs apparus au sein de l'équipe d'Anfield pendant la période hivernale, ouvrant ainsi une nouvelle page dans la carrière du joueur uruguayen. Goal.com rapporte l'information.

Selon Goal.com, le footballeur de 27 ans évoluera en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le contrat comprend également une option d'achat estimée à environ 47,14 millions de livres sterling. Araújo, qui portera le numéro 33 dans sa nouvelle équipe, a déclaré dans une interview accordée au service de presse officiel du club qu'il avait immédiatement accepté la proposition et que les démarches s'étaient déroulées très rapidement.

Sur les traces des Uruguayens et les encouragements de Luis Suárez

Ronald Araújo est devenu le quatrième footballeur uruguayen à porter le maillot de Liverpool. Avant lui, Luis Suárez, Sebastián Coates et Darwin Núñez avaient défendu les couleurs du club de la Merseyside. Après ce transfert, l'expérimenté attaquant Luis Suárez a immédiatement envoyé un message à son compatriote pour lui souhaiter bonne chance.

«Il y a quelques minutes, j'ai reçu de sa part un message de soutien qui me souhaitait bonne chance. Il m'a dit que j'étais arrivé dans un club extraordinaire et m'a adressé ses meilleurs vœux pour mon aventure ici», a déclaré Araújo en évoquant sa relation avec Suárez. Il a également ajouté que le légendaire attaquant lui avait simplement conseillé de «profiter de cette expérience».

Un rêve d'enfance et le football anglais

Le footballeur a expliqué que, durant son enfance, il suivait avec beaucoup d'intérêt les matchs de Luis Suárez avec Liverpool, ce qui avait renforcé son attrait pour la Premier League. Rappelant qu'en Uruguay, les matchs de Premier League sont toujours suivis avec beaucoup d'attention tôt le matin, le défenseur s'est dit convaincu que ce transfert constituait l'étape la plus juste et la plus importante de sa carrière.

Dans le contexte actuel de pénurie de joueurs au sein de l'équipe, l'expérience de Ronald Araújo devrait grandement aider l'entraîneur à renforcer la défense. Pour le joueur uruguayen, cette opportunité représente à la fois un défi important pour s'illustrer sur la scène européenne et pour réussir dans le championnat dont il rêvait.