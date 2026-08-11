Le Barça pourrait devancer le Real Madrid dans le transfert de Rodri

Si le FC Barcelone devance son principal rival, le Real Madrid, dans la course à la signature de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, cela pourrait provoquer un profond bouleversement dans l’équilibre des forces de l’histoire du Clásico. Selon le quotidien britannique The Athletic, voir les Catalans remporter un transfert aussi important était encore inimaginable récemment. Cette information est rapportée par Goal.com le rapporte.

Lors des dernières périodes estivales de transferts, le FC Barcelone a rencontré des difficultés pour enregistrer ses joueurs en raison de problèmes financiers. Pendant ce temps, son grand rival, le Real Madrid, attirait sans difficulté les plus grandes stars du football mondial.

L’équilibre des forces sur le marché des transferts

Les transferts de Jude Bellingham en 2023 et de Kylian Mbappé en 2024 avaient notamment montré que, parmi les meilleurs joueurs d’Europe, le stade Santiago-Bernabéu était devenu leur destination presque incontournable. Même après le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain en 2021, le FC Barcelone a réussi à attirer plusieurs joueurs de renom.

Robert Lewandowski a notamment rejoint l’équipe en août 2022, tandis que Dani Olmo a intégré l’effectif en 2024. Anthony Gordon a également été recruté à Newcastle United pour 80 millions d’euros.

Redressement financier et projets d’avenir

Selon la direction du club catalan, l’augmentation des revenus après le retour au stade du Camp Nou a considérablement renforcé la situation financière de l’équipe. Cela lui permet d’être plus active sur le marché des transferts.

Selon la source, Manchester City évalue Rodri à environ 80 millions d’euros. La direction du FC Barcelone insiste sur le fait que les démarches entreprises pour cette star espagnole n’auront aucune incidence sur les efforts visant à recruter l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez.