Le centre de données d’Amazon pourrait devenir le plus grand pollueur climatique des États-Unis

Amazon prévoit d’investir dans une centrale électrique au gaz dédiée à un vaste centre de données dont la construction est prévue dans le comté de Pecos, au Texas. Selon des informations publiées par The New York Times, cette centrale a obtenu l’autorisation d’émettre jusqu’à 33 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par an. Si le site fonctionne à pleine capacité et atteint le volume prévu, il risque de devenir la plus grande source individuelle de pollution climatique parmi toutes les centrales électriques des États-Unis. Ixbt.com informe à ce sujet.

Il s’avère que l’entreprise entend utiliser cette centrale, conçue pour fournir une énergie continue à ses infrastructures d’intelligence artificielle et à ses centres de données, afin de répondre à ses propres besoins. Les représentants d’Amazon affirment que cette installation de production locale vise à éviter une hausse des tarifs d’électricité pour les consommateurs ordinaires et les familles de la région. En prenant elle-même en charge son approvisionnement énergétique, l’entreprise souhaite empêcher l’imposition d’une charge économique supplémentaire aux habitants du Texas.

Cependant, ce projet a encore accentué les fortes tensions entre les engagements environnementaux du géant technologique et la demande énergétique sans précédent des technologies d’intelligence artificielle. Ces dernières années, les problèmes de réseau et les coûts liés aux centres de données et à leur consommation massive d’électricité aux États-Unis font l’objet de débats animés dans les milieux politiques. La pression environnementale exercée sur les grandes entreprises informatiques ne cesse donc de s’intensifier.

Engagements climatiques et exigences de l’intelligence artificielle

Amazon s’était officiellement engagé à ramener à zéro, d’ici 2040, l’ensemble des émissions de carbone liées à ses activités. Pourtant, il est apparu que le volume total de ses émissions de carbone avait augmenté de 16 % l’année dernière. Cette situation montre que la puissance de calcul nécessaire au développement et à la maintenance des systèmes modernes d’intelligence artificielle compromet sérieusement les objectifs environnementaux.

Aujourd’hui, Amazon et d’autres grandes entreprises technologiques construisent et soutiennent précisément des centrales électriques au gaz afin de garantir l’électricité dont elles ont besoin. Les représentants de l’entreprise reconnaissent que la situation énergétique et climatique est très différente de celle qui prévalait lors de l’adoption des premiers engagements. Selon eux, même si le monde a changé, l’entreprise reste fidèle à ses principaux objectifs climatiques.

Ce projet montre clairement les compromis complexes auxquels les géants technologiques sont contraints lorsqu’ils étendent leurs infrastructures de calcul. Pour fournir aux centres de données l’énergie nécessaire, il faut produire de l’électricité sur place. Dans ce cas, la construction d’une centrale au gaz affichant des émissions supérieures à celles de toute autre centrale aux États-Unis attire l’attention du monde entier.