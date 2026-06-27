Groupe H : l'Espagne en tête, le Cap-Vert se qualifie historiquement pour les barrages

Les derniers matchs du groupe H de la Coupe du Monde 2026 ont eu lieu. L'Espagne a battu l'Uruguay sur le score minimal, tandis que le Cap-Vert a réalisé un exploit historique en faisant match nul contre l'Arabie Saoudite.

Le duel entre l'Espagne et l'Uruguay a été marqué par une lutte intense. Le destin de la rencontre a été scellé à la 42e minute par l'unique but de Baena. Le reste du temps, l'Uruguay a tenté d'égaliser, mais les Espagnols ont conservé leur avantage.

Dans les dernières minutes du match, l'Uruguayen Canobbio a été exclu suite à un carton rouge. Ainsi, l'Espagne l'emporte 1-0 et termine première du groupe avec 7 points.

CM 2026. Groupe H, 3e journée

Uruguay — Espagne — 0:1

But: Baena, 42.

Uruguay: Muslera (Roket, 46), Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria (Rodríguez, 70), Ugarte (de la Cruz, 45), Bentancur, Valverde (Viñas, 57), Canobbio, Araújo, Núñez.

Espagne: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Merino (Olmo, 60), Rodri, Pedri (Ruiz, 60), Yamal (Williams, 76), Baena (Pino, 66), Oyarzabal (Ferran, 76).

Avertissements: Baena, 46 ; Sanabria, 54 ; Varela, 58 ; de la Cruz, 90+3.

Expulsion: Canobbio, 90+5.

Dans le second match du groupe, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite ont fait match nul sans but. Bien que les deux équipes aient créé des occasions, les filets sont restés inviolés.

Cap-Vert — Arabie Saoudite — 0:0

Cap-Vert: Vozinha, Pina (Moreira, 90+4), Roberto Lopes, Borges, Paulo, Lenini, Mendes (Rodrigues, 71), Duarte, Monteiro (Duarte, 71), Semedo (Varela, 61), Livramento (da Costa, 61).

Arabie Saoudite: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, At Tambakti (Lajami, 33), Bushal (Al Harbi, 82), Madash (Al Hamdan, 66), Nasser Al-Dawsari, Al Haybari (Juvayr, 46), Salem Al-Dawsari (Ash Shamat, 66), Kanno, Al Buraykan.

Avertissements: Abdulhamid, 4 ; Pina, 9 ; N. Al-Dawsari, 67 ; Al Buraykan, 90+3.

Grâce à ce résultat, le Cap-Vert termine deuxième du groupe avec 3 points. L'équipe a atteint un résultat historique en se qualifiant pour les barrages dès sa première participation à la Coupe du Monde.

Classement final du groupe H :