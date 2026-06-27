Groupe H : l'Espagne en tête, le Cap-Vert se qualifie historiquement pour les barrages

·1·Sport
Groupe H : l'Espagne en tête, le Cap-Vert se qualifie historiquement pour les barrages

Les derniers matchs du groupe H de la Coupe du Monde 2026 ont eu lieu. L'Espagne a battu l'Uruguay sur le score minimal, tandis que le Cap-Vert a réalisé un exploit historique en faisant match nul contre l'Arabie Saoudite.

Le duel entre l'Espagne et l'Uruguay a été marqué par une lutte intense. Le destin de la rencontre a été scellé à la 42e minute par l'unique but de Baena. Le reste du temps, l'Uruguay a tenté d'égaliser, mais les Espagnols ont conservé leur avantage.

Dans les dernières minutes du match, l'Uruguayen Canobbio a été exclu suite à un carton rouge. Ainsi, l'Espagne l'emporte 1-0 et termine première du groupe avec 7 points.

CM 2026. Groupe H, 3e journée

Uruguay — Espagne — 0:1

But: Baena, 42.

Uruguay: Muslera (Roket, 46), Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria (Rodríguez, 70), Ugarte (de la Cruz, 45), Bentancur, Valverde (Viñas, 57), Canobbio, Araújo, Núñez.

Espagne: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Merino (Olmo, 60), Rodri, Pedri (Ruiz, 60), Yamal (Williams, 76), Baena (Pino, 66), Oyarzabal (Ferran, 76).

Avertissements: Baena, 46 ; Sanabria, 54 ; Varela, 58 ; de la Cruz, 90+3.

Expulsion: Canobbio, 90+5.

Dans le second match du groupe, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite ont fait match nul sans but. Bien que les deux équipes aient créé des occasions, les filets sont restés inviolés.

Cap-Vert — Arabie Saoudite — 0:0

Cap-Vert: Vozinha, Pina (Moreira, 90+4), Roberto Lopes, Borges, Paulo, Lenini, Mendes (Rodrigues, 71), Duarte, Monteiro (Duarte, 71), Semedo (Varela, 61), Livramento (da Costa, 61).

Arabie Saoudite: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, At Tambakti (Lajami, 33), Bushal (Al Harbi, 82), Madash (Al Hamdan, 66), Nasser Al-Dawsari, Al Haybari (Juvayr, 46), Salem Al-Dawsari (Ash Shamat, 66), Kanno, Al Buraykan.

Avertissements: Abdulhamid, 4 ; Pina, 9 ; N. Al-Dawsari, 67 ; Al Buraykan, 90+3.

Grâce à ce résultat, le Cap-Vert termine deuxième du groupe avec 3 points. L'équipe a atteint un résultat historique en se qualifiant pour les barrages dès sa première participation à la Coupe du Monde.

Classement final du groupe H :

  1. Espagne — 7 points, différence de buts 5:0 ;

  2. Cap-Vert — 3 points, différence de buts 2:2 ;

  3. Uruguay — 2 points, différence de buts 3:4 ;

  4. Arabie Saoudite — 2 points, différence de buts 1:5.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Ousmane Dembélé show contre la Norvège : la France leader du groupeOusmane Dembélé show contre la Norvège : la France leader du groupeAujourd'hui, 02:31Cannavaro : « Nous ferons tout pour battre le Congo »Cannavaro : « Nous ferons tout pour battre le Congo »Aujourd'hui, 00:53Odil Hamrobekov : « Nous donnerons tout contre le Congo »Odil Hamrobekov : « Nous donnerons tout contre le Congo »Aujourd'hui, 00:19Sénégal et Irak s'affrontent pour la troisième placeSénégal et Irak s'affrontent pour la troisième placeHier, 23:18La France et la Norvège se battent pour la tête du groupeLa France et la Norvège se battent pour la tête du groupeHier, 23:12Le Qatar a « acheté » ses supporters pour la Coupe du Monde 2026 ?! Enquête chocLe Qatar a « acheté » ses supporters pour la Coupe du Monde 2026 ?! Enquête chocHier, 22:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev