En Inde, des ânes mariés pour faire tomber la pluie

Des habitants d’un village de l’État indien de l’Andhra Pradesh ont organisé une cérémonie de mariage traditionnelle pour deux ânes, espérant ainsi faire venir la pluie. Les habitants croient que cette coutume apportera des pluies abondantes et une saison de mousson fructueuse.

Selon les médias indiens, les habitants du village de Kurlapalli, situé dans le mandal de Kalyandurg, dans le district d’Anantapur, ont organisé cette cérémonie dans le cadre d’une tradition locale visant à faire venir les précipitations.

Pendant la cérémonie, les deux ânes ont été conduits dans les rues du village au son des tambours. Un mariage symbolique a ensuite été célébré, tandis que les habitants versaient de l’eau sur le couple et récitaient des prières spéciales pour obtenir des pluies abondantes.

Les habitants du village affirment avoir déjà organisé une cérémonie similaire. À l’époque, les précipitations avaient été abondantes dans la région. Ils espèrent donc que cette ancienne tradition favorisera également une mousson généreuse cette année.