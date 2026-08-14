Une voiture à hydrogène atteint 653 km/h et établit un record

·19·Monde
Une voiture à hydrogène atteint 653 km/h et établit un record

Le célèbre pilote britannique Andy Green a établi un nouveau record du monde en atteignant 653,9 km/h au volant d’une voiture équipée d’un moteur à combustion interne fonctionnant à l’hydrogène. Le record a été établi sur le lac salé de Bonneville, dans l’État américain de l’Utah.

Ce nouveau résultat est plus de deux fois supérieur au précédent record, qui était de 298,5 km/h. Longue de 9,75 mètres, la voiture a été développée par l’entreprise JCB. Ses deux moteurs à hydrogène produisent au total 1 600 chevaux.

Le projet visait non seulement à atteindre une vitesse élevée, mais aussi à démontrer les capacités des moteurs utilisant de l’hydrogène comme carburant. À ce titre, ce nouveau record constitue également un test important pour les technologies fondées sur des carburants propres.

Âgé de 64 ans, Andy Green est un pilote expérimenté en matière de records de vitesse. En 1997, il a franchi le mur du son au volant de la voiture à réaction Thrust SSC, atteignant 1 228 km/h. Ce record absolu de vitesse terrestre n’a toujours pas été battu.

Andy GreenBonneville Salt FlatsUtahJCBThrust SSC
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