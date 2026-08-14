En Inde, un « cadavre » dans un lac se relève soudainement (vidéo)

Dans la ville indienne de Hanamkonda, un homme resté immobile dans un lac pendant près de cinq heures a semé la panique parmi les habitants du quartier. Ceux qui l’ont aperçu, le croyant mort, ont immédiatement alerté la police.

Lorsque les forces de l’ordre arrivées sur place lui ont saisi la main pour le sortir de l’eau, un événement inattendu s’est produit : l’homme s’est soudainement relevé.

Il s’est avéré que l’homme avait travaillé toute la journée et était très fatigué. Il était entré dans le lac pour se rafraîchir avant de s’endormir dans l’eau. C’est pourquoi il était resté immobile si longtemps.

Après avoir constaté que l’homme était vivant, les policiers et les personnes rassemblées sur place ont poussé un soupir de soulagement. La vidéo de la scène s’est propagée sur les réseaux sociaux, suscitant diverses plaisanteries parmi les internautes.