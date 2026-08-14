Un deuil frappe la famille de Temurxo‘ja Abduxoliqov

Le fils de Temurxo‘ja Abduxoliqov est décédé prématurément, a rapporté Championat.asia.

L’équipe de Zamin.uz adresse ses sincères condoléances à Temurxo‘ja Abduxoliqov, à sa famille et à ses proches dans cette douloureuse épreuve.

Les mots sont impuissants face à une telle tragédie. Que l’âme du défunt repose en paix et que sa mémoire soit bénie. Nous souhaitons courage et patience à ses proches.