Un deuil frappe la famille de Temurxo‘ja Abduxoliqov

·12·Sport
Un deuil frappe la famille de Temurxo‘ja Abduxoliqov

Le fils de Temurxo‘ja Abduxoliqov est décédé prématurément, a rapporté Championat.asia.

L’équipe de Zamin.uz adresse ses sincères condoléances à Temurxo‘ja Abduxoliqov, à sa famille et à ses proches dans cette douloureuse épreuve.

Les mots sont impuissants face à une telle tragédie. Que l’âme du défunt repose en paix et que sa mémoire soit bénie. Nous souhaitons courage et patience à ses proches.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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