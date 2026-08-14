Smartphone anniversaire d’Apple : premiers détails sur l’iPhone 20 Pro

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Smartphone anniversaire d’Apple : premiers détails sur l’iPhone 20 Pro

Apple poursuit le développement de ses futurs appareils haut de gamme, tandis que des initiés ont partagé les premières informations intéressantes sur les gadgets de prochaine génération. Selon ixbt.com, l’insider renommé Digital Chat Station a révélé des détails sur les caractéristiques techniques et le concept de design de la future gamme iPhone 20 Pro. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon ces informations, les modèles iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max seraient développés en interne sous les noms de code V73 et V74. Des données issues de la chaîne d’approvisionnement indiquent que les dimensions physiques des écrans des nouveaux smartphones ont légèrement augmenté, tandis que le format général des appareils reste inchangé.

Un écran innovant incurvé sur quatre côtés

Le principal signe distinctif des futurs smartphones anniversaire serait un concept de design entièrement inédit. Selon l’insider, les appareils seraient équipés d’un « écran sans bordures incurvé sur ses quatre côtés ». Cette approche pourrait bouleverser les standards actuels du design sur le marché des appareils haut de gamme.

Les spécialistes expliquent que cette technologie repose sur l’association d’un écran 2D parfaitement plat et d’un verre de protection spécial. Grâce à la structure particulière de ce verre et à ses propriétés optiques de réfraction de la lumière, l’utilisateur aurait l’impression que les bordures sont totalement absentes.

L’harmonie entre le design et les logiciels

Ces nouvelles solutions technologiques devraient améliorer non seulement l’apparence extérieure, mais aussi l’expérience d’utilisation. Selon les informations de l’insider, ce design distinctif associé à l’interface spéciale Liquid Glass d’Apple créerait un rendu particulièrement impressionnant.

Apple garde pour l’instant secrètes la date officielle de présentation de ces appareils ainsi que les autres détails techniques. Toutefois, ces fuites provenant de la chaîne d’approvisionnement indiquent que l’entreprise prépare une nouvelle évolution majeure du design sur le marché des appareils mobiles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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