Selon les informations diffusées par The Independent, le milieu de Manchester City, Tijjani Reijnders, va poursuivre sa carrière en Saudi Pro League. Le joueur néerlandais est transféré à Al-Qadsiah pour 51 millions de livres sterling. Selon cet accord inattendu, le joueur quitte l’Etihad Stadium après seulement une saison en championnat d’Angleterre. Goal.com en fait état.

Reijnders a conclu un accord complet avec sa nouvelle équipe concernant les conditions de son contrat et le transfert est sur le point d’être officialisé. La direction de Manchester City avait recruté le joueur au Milan l’été dernier pour 46,5 millions de livres sterling. Le club anglais a ainsi réalisé une belle plus-value et le montant total de ses ventes lors de ce mercato estival atteint près de 100 millions de livres sterling.

Place sur le terrain et changements dans l’effectif

Le joueur néerlandais a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 7 buts. Malgré l’intérêt de clubs du championnat national, il a finalement choisi une équipe saoudienne. Après des débuts prometteurs, le milieu de terrain avait perdu sa place dans le onze de départ en fin de saison.

L’ancien entraîneur Pep Guardiola privilégiait au milieu le duo formé par le capitaine Bernardo Silva et le milieu défensif espagnol Rodri. Silva ayant depuis quitté l’équipe et Rodri étant devenu une cible prioritaire du FC Barcelone, la ligne médiane du club connaît de profonds changements.

Liberté financière et nouveaux projets

Avec les ventes de Nathan Aké et James Trafford, les recettes totales de 100 millions de livres sterling offrent à Manchester City une grande liberté financière sur le marché des transferts. Pour compenser les départs au milieu, le club a recruté le talent de Nottingham Forest Elliot Anderson pour 116 millions de livres sterling.

La vente d’Aké à Fenerbahçe et celle de Trafford à Leeds United témoignent de la stratégie du club lors du mercato estival : renforcer la profondeur de l’effectif et garantir sa stabilité financière. La direction a décidé de renouveler en profondeur une équipe qui s’était appuyée sur des vétérans expérimentés lors des saisons précédentes.

La courte aventure de Tijjani Reijnders a elle aussi été victime de ces changements radicaux. Son transfert rapide permet au club d’accumuler des fonds importants tout en attirant de nouveaux joueurs correspondant à ses nouvelles idées tactiques.