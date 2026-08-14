Un footballeur s’est entraîné près d’une heure avec un serpent caché dans son casque

À Maumelle, dans l’Arkansas, un jeune footballeur scolaire a découvert seulement après l’entraînement qu’il avait partagé le terrain avec un « invité » inattendu et dangereux.

L’incident s’est produit le 6 août, pendant un entraînement de football à l’école de Maumelle. Après les exercices d’échauffement, l’élève a senti un mouvement étrange dans son casque. Il a alors montré son couvre-chef à l’entraîneur de la défense.

En examinant l’intérieur du casque, les spécialistes ont découvert un serpent d’environ 60 centimètres dissimulé derrière la doublure. Ils ont ensuite confirmé qu’il s’agissait d’une espèce venimeuse appelée cottonmouth, c’est-à-dire un mocassin d’eau.

Le plus étonnant est que le footballeur a porté le casque pendant près d’une heure avant de comprendre qu’un serpent s’y trouvait. Malgré cela, le serpent ne l’a pas mordu. Chris Davis, directeur du service de contrôle des animaux de Maumelle, a estimé que le joueur avait eu beaucoup de chance d’avoir échappé à la morsure.

Retirer le serpent du casque n’a pas non plus été facile. Comme il s’était installé entre les couches de la doublure intérieure, les spécialistes ont dû verser de l’eau dans le casque pour le déloger. Le serpent a ensuite été retiré avec précaution et confié aux agents du service de contrôle des animaux.

Le serpent a ensuite été transporté dans une zone boisée éloignée de l’école, puis relâché dans la nature. Le footballeur a pris un autre casque et a poursuivi son entraînement.