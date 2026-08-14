La première cafétéria entièrement automatisée au monde va ouvrir en Chine

Le 16 août, la première cafétéria robotisée au monde, entièrement automatisée et ouverte 24 heures sur 24, commencera ses activités dans le centre commercial Galaxy SOHO de Pékin. Selon ixbt.com, ce projet est mis en œuvre par la marque 7FRESH Coffee, propriété du géant JD.com. Cette cafétéria attire l’attention à l’échelle mondiale en renonçant totalement à l’intervention humaine, tous les processus étant contrôlés par l’intelligence artificielle et des systèmes mécaniques. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Un processus entièrement automatisé et des services pratiques pour les clients

Aucun employé ne travaille dans ce nouvel établissement automatisé. Toutes les opérations de la cafétéria, notamment le broyage des ingrédients, la préparation des boissons, leur conditionnement et leur livraison au client, sont entièrement prises en charge par des robots. Les visiteurs n’ont donc pas à faire la queue ni à consacrer du temps à échanger avec le personnel.

Le processus de commande repose également sur les technologies numériques : les clients peuvent choisir leur boisson préférée via l’application JD.com ou le mini-programme dédié de 7FRESH. La commande prête est récupérée dans une chambre automatisée en libre-service. En outre, un grand écran installé dans l’établissement permet aux clients de suivre en temps réel la préparation de leur boisson.

Réglages personnalisés et large assortiment

Les créateurs du projet ont accordé une attention particulière à l’adaptation des boissons aux goûts de chaque client. Les utilisateurs peuvent régler la concentration du café, le niveau de sucre et la quantité de jus sur une échelle allant de 1 % à 100 %. Il est ainsi possible de régler la force d’un café américain à 40 % ou le degré de sucre d’un thé aux fruits à 70 %.

Les consommateurs peuvent donner un nom personnel aux recettes uniques qu’ils ont créées et les partager avec d’autres utilisateurs. L’assortiment de la cafétéria comprend différents types de café, des boissons gazeuses, des thés en feuilles et des jus probiotiques.

Projets futurs et cérémonie d’ouverture

7FRESH prévoit d’intégrer des recommandations fondées sur l’intelligence artificielle. Cette fonction sélectionnera la consommation de caféine de manière optimale en tenant compte de l’emploi du temps et de l’état physique de l’utilisateur. Le jour de l’ouverture, l’entreprise organisera une diffusion en direct de 24 heures dans le but d’entrer dans le Guinness World Records. Les premiers visiteurs devraient également recevoir gratuitement un café préparé par des robots.