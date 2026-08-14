Les premiers problèmes du Real Madrid : crise en défense

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Les premiers problèmes du Real Madrid : crise en défense

À l’approche du début de la nouvelle saison de Liga espagnole, le Real Madrid est confronté à de sérieux problèmes d’effectif. Selon Goal.com rapporte la nouvelle.

Il ne reste actuellement que cinq défenseurs dans l’équipe première, dont deux — Éder Militão et Raúl Asencio — manqueront le premier match contre l’Espanyol en raison de blessures. Cette situation ravive chez les supporters les souvenirs inquiétants des saisons précédentes.

Un nouveau trio en défense centrale

Face à cette situation, le staff technique est contraint de s’appuyer sur trois défenseurs centraux en début de saison. Des joueurs comme Dean Huijsen, Antonio Rüdiger et Ibrahima Konaté devraient assumer l’essentiel des responsabilités sur le terrain.

La préparation de ce trio se déroule de manière inégale. Ibrahima Konaté a notamment repris l’entraînement lundi dernier. Il dispose de deux semaines et d’un match amical contre Schalke pour retrouver sa meilleure condition physique avant les rencontres de Liga.

Dean Huijsen a, lui, manqué le premier test officiel en raison d’une légère blessure. Il convient de rappeler qu’il a été le défenseur central le plus utilisé de l’équipe la saison dernière, avec 40 apparitions. Malgré des problèmes au genou, l’expérimenté Antonio Rüdiger a disputé 45 minutes lors du match amical contre Ferencváros, avant de débuter la rencontre face au Deportivo.

L’aide de l’académie et les projets d’avenir

Avant même le début de la saison, le fait que les chambres de l’infirmerie se remplissent de joueurs suscitait diverses inquiétudes autour de l’équipe. Toutefois, dans ces moments difficiles, le Real Madrid s’appuie comme toujours sur son académie et parvient à trouver des solutions.

Cette crise apparue avant le début de la Liga constituera le premier véritable défi de l’équipe de José Mourinho sur la longue route du championnat. Rétablir l’équilibre de la défense et élargir les options sur le banc resteront parmi les principales missions du club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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