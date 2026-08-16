Ruben Amorim affirme garder une affection particulière pour son ancienne équipe, Manchester United

Lors d’un match amical intense et riche en buts disputé à Wrocław, en Pologne, l’AC Milan a largement battu Manchester United 4-2. Selon Goal.com, cette rencontre était la première confrontation de Ruben Amorim avec son ancienne équipe depuis son départ du club anglais en janvier. Malgré cela, l’entraîneur portugais a souligné que cette victoire n’avait pas pour but de prendre sa revanche et qu’il aimait toujours Manchester United. Goal.com rapporte que

La rencontre a été marquée par d’intenses duels. Les Anglais ont ouvert le score : le défenseur Harry Maguire a repris de la tête un corner pour envoyer le ballon au fond des filets milanais. Cependant, le grand club italien a rapidement réagi et Samuel Chukwueze a égalisé. Les deux équipes se sont livré un duel équilibré en première période, tandis que certaines erreurs défensives ont donné matière à réflexion aux deux entraîneurs.

L’intensité et le festival de buts de la seconde période

Dès le début de la seconde période, les duels se sont encore intensifiés. À la 51e minute, Patrick Dorgu a redonné l’avantage à Manchester United, mais celui-ci n’a pas duré longtemps. Six minutes plus tard seulement, Alphadjo Cisse a égalisé pour la deuxième fois. En fin de match, l’AC Milan a démontré son efficacité offensive et s’est finalement imposé 4-2 grâce aux buts de Gonçalo Ramos et de Ruben Loftus-Cheek.

Dans une interview accordée à Sky Sport Italia, Ruben Amorim a fermement assuré que ce match n’était pas un moyen de prendre sa revanche sur son ancienne équipe. Selon lui, son passage à Manchester United a été difficile sur le plan statistique — seulement 15 victoires en 47 rencontres, soit un taux de succès de 31,9 % en championnat — mais l’entraîneur ne nourrit aucune rancœur envers le passé.

« Pour moi, c’était un match normal », a déclaré Ruben Amorim. « Depuis que j’ai signé à l’AC Milan, je n’éprouve aucun sentiment négatif envers Manchester United. Je suis fier d’y avoir travaillé et j’aime toujours ce club. Je suis désormais là où je veux être et je suis très heureux. Je veux simplement continuer à réussir ici. » Il a également ajouté que cette rencontre constituait une étape importante de la préparation estivale et que l’objectif principal était d’offrir un beau spectacle aux supporters.

Les problèmes défensifs et les projets pour l’avenir

Même si le jeu offensif et le résultat final sont positifs, le staff de l’AC Milan reste préoccupé par les lacunes de la ligne défensive. Amorim a reconnu que son équipe avait laissé trop d’espace à l’adversaire, notamment au début de la rencontre et en début de seconde période. Selon lui, l’équipe encaisse trop facilement des buts, comme lors du match contre le Celtic et de cette rencontre, et doit corriger ces erreurs avant le début des matchs officiels.

Malgré cela, l’entraîneur s’est dit satisfait de la progression générale de l’équipe. Il a souligné que cette victoire renforcerait la confiance du groupe et constituerait une base importante avant le début du championnat d’Italie. Alors que l’AC Milan poursuit sa préparation estivale, Ruben Amorim avance avec détermination avec sa nouvelle équipe.