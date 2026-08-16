Terrible catastrophe : un ferry chavire au Zimbabwe, 72 personnes décédées

·6·Monde
Terrible catastrophe : un ferry chavire au Zimbabwe, 72 personnes décédées

Une importante catastrophe maritime s’est produite au Zimbabwe, en Afrique. Au moins 72 personnes ont perdu la vie après le naufrage d’un ferry de passagers sur le lac Kariba, l’un des plus grands plans d’eau du pays.

La chaîne de télévision publique locale ZBC l’a rapporté en s’appuyant sur un communiqué officiel des services de police.

Plus de 100 passagers et une tragédie sur l’eau

Selon la police, le navire pourrait avoir transporté plus de personnes que la limite autorisée au moment de l’accident :

  • Situation à bord : Plus de 100 passagers se trouvaient à bord du ferry au moment de la tragédie ;

  • Chavirement soudain : Le ferry qui naviguait sur le lac a soudainement perdu son équilibre et a complètement chaviré ;

  • Nombre de victimes : Selon les dernières informations officielles, le nombre de personnes sorties de l’eau et dont le décès a été confirmé a atteint 72 .

Opérations de recherche, de sauvetage et d’identification

Les services de secours locaux et les unités de police mènent actuellement des opérations d’urgence dans la zone du drame.

Les responsables poursuivent l’extraction des corps de l’eau et leur identification. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du chavirement du navire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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