Après le séisme : la Colombie demande à Trump de suspendre les droits de douane

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Après le séisme : la Colombie demande à Trump de suspendre les droits de douane

La Colombie, qui traverse l’un des séismes les plus puissants du siècle dernier, demande de l’aide à la communauté internationale et à ses alliés. Le président du pays Abelardo de la Esprielya a eu un échange avec le dirigeant américain Donald Trump et lui a demandé de suspendre temporairement les droits de douane appliqués aux produits colombiens pendant la période de gestion des conséquences de la catastrophe.

Le chef de l’État colombien l’a annoncé sur sa page officielle du réseau « X » (anciennement Twitter).

« Il faut alléger la situation de nos entrepreneurs »

Selon De la Esprielya, la suspension des droits de douane appliqués aux produits entrant sur le marché américain est vitale pour l’économie nationale touchée par la catastrophe naturelle :

  • Objectif : Alléger, même modestement, la situation des entrepreneurs et des producteurs colombiens confrontés à des jours difficiles après le séisme ;

  • Détails de l’échange : Le président colombien a indiqué avoir eu un entretien téléphonique de 10 minutes avec Donald Trump et que le dirigeant américain lui avait personnellement présenté ses condoléances à la suite de la tragédie ;

  • Question des droits de douane : Fin juillet, Washington avait relevé de 10 % à 12,5 % les droits de douane sur de nombreux produits colombiens.

Deuxième catastrophe la plus meurtrière du siècle : victimes et destructions

Le séisme de magnitude 7,4 survenu le 10 août dans l’ouest de la Colombie a causé d’immenses dégâts :

  • Victimes et personnes portées disparues : Selon l’Agence nationale colombienne de gestion des risques de catastrophes, le bilan établi samedi matin faisait état de 294 morts , tandis que 320 personnes étaient toujours portées disparues ;

  • Blessés et personnes touchées : Le séisme, dont l’épicentre se trouvait dans la zone de San José del Palmar, dans le département du Chocó, a fait 3 935 blessés , tandis que le nombre total de personnes touchées par la catastrophe a dépassé 115 000 ;

  • Infrastructures résidentielles : À la suite du tremblement de terre, 14 000 logements ont été entièrement détruits et 81 506 habitations ont subi de graves dommages ; les localités isolées et difficiles d’accès ont été particulièrement touchées.

Les opérations de recherche, de sauvetage et de reconstruction se poursuivent actuellement dans le pays, tandis que le gouvernement tente d’obtenir des facilités commerciales internationales pour atténuer le choc économique.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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