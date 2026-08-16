Les deux légendes de l’école d’Abdulmanap : les records de Khabib et Islam

L’école créée par Abdulmanap Nurmagomedov a offert à l’histoire de l’UFC non pas un, mais deux grands champions . Khabib Nurmagomedov a quitté l’octogone sans jamais connaître la défaite, tandis que Islam Makhachev a non seulement poursuivi l’héritage de son mentor, mais a aussi réussi à le dépasser dans certaines statistiques.

Un seul chiffre suffit pour comparer : Islam compte 7 victoires dans les combats pour le titre, contre 4 pour Khabib .

Deux champions issus de la même école

Le parcours de Khabib et d’Islam ne s’est pas croisé par hasard.

Tous deux ont grandi au sein de l’école de lutte du Daghestan façonnée par Abdulmanap Nurmagomedov. Une discipline stricte, un grappling de haut niveau, une préparation physique poussée et la capacité à suivre le plan même sous pression sont ensuite devenus les principales armes des deux combattants à l’UFC.

C’est pourquoi, après la retraite de Khabib, l’attention de nombreux observateurs s’est tournée vers Islam.

La question était simple :

pourrait-il atteindre les sommets laissés par Khabib ?

Aujourd’hui, cette question elle-même commence à dater. Le débat est désormais différent : dans quelle mesure Islam dépassera-t-il le disciple le plus célèbre de son mentor dans certaines statistiques ?

Khabib — une carrière achevée sans défaite

L’héritage de Khabib Nurmagomedov est avant tout lié à son bilan professionnel parfait.

Il a terminé sa carrière invaincu et a longtemps dominé la division des poids légers de l’UFC.

À l’époque où il détenait le titre, ses combats contre des adversaires de premier plan comme Conor McGregor, Dustin Poirier et Justin Gaethje ont captivé l’univers du MMA.

La grande force de Khabib était que ses adversaires savaient presque toujours comment il allait combattre — mais il restait extrêmement difficile à arrêter.

Islam, lui, ne s’arrête pas

Islam Makhachev a reçu une mission différente.

Dans l’après-Khabib, il devait assumer la pression du titre et transformer son propre nom en légende.

Makhachev a battu des adversaires redoutables aux styles variés dans des combats pour le titre, poursuivant sa série de victoires. Il a ensuite franchi un nouveau cap en visant un objectif encore plus grand : atteindre le sommet et devenir champion dans une deuxième catégorie de poids.

Ainsi, un autre représentant de l’école d’Abdulmanap a inscrit un résultat majeur dans l’histoire de l’UFC en s’illustrant dans deux divisions.

Leurs chiffres : 7 et 4

Une infographie largement relayée compare très simplement les résultats des deux combattants dans les combats pour le titre.

Islam Makhachev — 7 victoires.

Khabib Nurmagomedov — 4 victoires.

Ce chiffre montre le chemin parcouru par Islam en tant que champion.

Cependant, cette comparaison comporte un élément important : Khabib a mis fin à sa carrière relativement tôt. S’il était resté quelques années de plus dans l’octogone, le nombre de ses combats pour le titre aurait également pu augmenter considérablement.

C’est pourquoi évaluer ces deux carrières uniquement à travers les chiffres ne donne pas une image complète.

L’avantage d’Islam — un règne plus long

L’histoire de Khabib est celle d’une carrière parfaitement achevée.

Celle d’Islam, elle, continue encore de s’écrire.

C’est peut-être la plus grande différence entre eux.

Khabib est parti avec un bilan de 29-0 et a accompli ce que très peu de sportifs réussissent — s’arrêter au sommet.

Islam, lui, continue de poursuivre de nouveaux records. Le nombre de ses combats pour le titre comme sa série globale de victoires ne cessent d’augmenter.

La plus grande victoire d’Abdulmanap était peut-être celle-ci

Quand on parle de Khabib et d’Islam, les ceintures, les records et les grands combats occupent le devant de la scène.

Mais derrière leur histoire se trouve un autre nom — Abdulmanap Nurmagomedov.

Il n’a pas formé un seul champion.

Il a créé un système et une école tels qu’après le départ du premier grand champion, un autre athlète de très haut niveau a pris sa place.

Lorsque Khabib a quitté l’octogone, l’histoire de cette école ne s’est pas arrêtée.

Au contraire, Islam l’a emmenée vers une nouvelle étape.

Khabib ou Islam — qui est le plus grand ?

Il est encore difficile de répondre à cette question avec un seul chiffre.

Khabib possède une carrière invaincue à 29-0, une influence immense et des combats historiques.

Islam affiche davantage de combats pour le titre, une longue série de victoires et un sommet atteint dans deux catégories de poids.

Cependant, plutôt que de les opposer, on peut aussi les considérer comme deux époques d’une même grande école sportive.

Le premier oisillon sorti du nid d’Abdulmanap s’est envolé invaincu. Le second continue de battre des ailes — et personne ne sait encore où se situe sa limite.

Selon vous, à la fin de sa carrière, Islam Makhachev pourra-t-il laisser un héritage encore plus grand que celui de Khabib Nurmagomedov ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.