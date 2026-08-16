Le show du Real : les Madrilènes écrasent Schalke

En pleine préparation pour la nouvelle saison de football, le Real Madrid Real Madrid a disputé son prochain match amical international dans la ville allemande de Gelsenkirchen, face à l’équipe locale de Schalke 04 .

Totalement dominateurs, les Madrilènes ont inscrit trois buts sans en encaisser et se sont imposés avec autorité sur le score de 3-0.

Mbappé marque rapidement dès la 6e minute, victoire 3-0

La rencontre a débuté par les offensives tranchantes du club merengue :

Mbappé ouvre le score : Dès la 6e minute, l’attaquant vedette français Kylian Mbappé a inscrit un but rapide pour donner l’avantage aux Madrilènes (0-1) ;

Huijsen creuse l’écart : À la 20e minute, le défenseur central Dean Huijsen a parfaitement exploité son occasion pour porter le score à 0-2 ;

Espi parachève le succès : Le jeune talent, entré en jeu en seconde période, Espi a trouvé le chemin des filets à la 57e minute pour sceller le score final à 0-3.

Match amical. Détails et compositions

Schalke — Real Madrid — 0-3

16 août. Gelsenkirchen, Allemagne

Buts : Mbappé (6), Huijsen (20), Espi (57).

Composition du Real Madrid : Courtois (Lunin 46, Voloshin 87), Trent (Dumfries, 61), Konaté (Rüdiger, 46), Huijsen (Rivas, 86), Carreras (Cucurella, 61), Silva (Bellingham, 61), Valverde (Cestero, 74), Díaz (Diomande, 61), Güler (Camavinga, 46), Vinícius (Siria, 87), Mbappé (Espi, 46).

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