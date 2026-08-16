Show à 7 buts : les Catalans écrasent le FC Bâle

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Show à 7 buts : les Catalans écrasent le FC Bâle

En pleine préparation pour la nouvelle saison de football, le club catalan du FC Barcelone a disputé son prochain match amical de préparation à l’extérieur contre le multiple champion de Suisse, le FC Bâle .

Au terme d’un match riche en buts et en attaques incisives, les Blaugrana ont inscrit cinq buts et remporté une large victoire 5-2.

Sept buts et un doublé de Bisivu dans les dernières minutes

Lors de cette rencontre, les stars expérimentées et les jeunes talents du FC Barcelone ont démontré toute leur qualité :

  • Les changements en première période : À la 34e minute, Karim Adeyemi a ouvert le score, avant que, juste avant la pause, Dukoure (43e) n’égalise pour les locaux (1-1) ;

  • Les frappes précises d’Abdulkarim et de Yamal : Au début de la seconde période, entré en jeu comme remplaçant, Abdulkarim (49e) a redonné l’avantage à son équipe. À la 81e minute, le leader de l’équipe, Lamine Yamal a transformé son penalty avec sang-froid pour porter le score à 3-1 ;

  • La réponse du FC Bâle et le point final : À la 84e minute, les locaux ont réduit l’écart grâce au penalty transformé par Olaygbe. Mais en fin de match, le jeune talent entré en jeu comme remplaçant, Bisivu a inscrit deux buts consécutifs aux 89e et 90e+1 minutes, signant un doublé et scellant le score final (5-2).

Match amical. Statistiques et compositions

  • FC Bâle — FC Barcelone — 2-5

  • 16 août. Bâle, Suisse

  • Buts : Dukoure (43e), Olaygbe (84e, penalty) — Adeyemi (34e), Abdulkarim (49e), Yamal (81e, penalty), Bisivu (89e, 90e+1).

  • Composition du FC Barcelone : Joan García (Szczęsny, 46e), Eric García (Koundé, 46e), Christensen (Cubarsí, 71e), Martin, Balde (Peske, 46e), Bernal (Fariñas, 71e), Espart (Bisivu, 79e), Fermín (Olmo, 65e), Adeyemi (Tunkara, 79e), Gordon (Abdulkarim, 46e), Raphinha (Yamal, 65e).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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