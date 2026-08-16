Le début de la nouvelle saison en Angleterre Manchester City et son nouvel entraîneur principal Enzo Maresca ont connu une entrée en matière difficile. Au stade de Wembley, les Citizens se sont lourdement inclinés 0-3 face à Arsenal, champion en titre de Premier League, lors du Community Shield.

Après la rencontre, les analystes du prestigieux site esteemedkompany.com qui suit de près l’actualité de City ont évalué individuellement la performance des joueurs sur le terrain.

Abduqodir HusanovLe poste d’ailier lui a-t-il posé problème ?

Lors de cette rencontre, le talentueux défenseur ouzbek Abduqodir Husanov a été titularisé de manière surprenante non pas dans l’axe, mais au poste d’arrière droit :

Conclusion des experts : Les analystes ont constaté que Husanov ne s’était pas rapidement adapté à son nouveau poste et avait rencontré de sérieuses difficultés ;

L’impact du passage de l’axe au côté droit : Comme Abduqodir avait régulièrement évolué dans l’axe de la défense durant la seconde partie de la saison dernière, il a été souligné que le rôle d’arrière droit lui avait causé un certain inconfort lors de ce match.

Les performances des titulaires

Le média a analysé ainsi la prestation des autres cadres titularisés :

Gianluigi Donnarumma : Le match a été difficile pour le gardien italien. Il a été relevé qu’il aurait pu mieux intervenir sur les deux premiers buts et qu’il devait améliorer son jeu au pied ;

Rúben Dias et Joško Gvardiol : Dias a souffert face aux attaques adverses, tandis que Gvardiol, tout juste revenu de blessure, n’a pas encore retrouvé sa meilleure condition physique ;

Elliot Anderson : Grâce à ses bonnes décisions avec le ballon, il a été considéré comme l’un des meilleurs joueurs de City sur le terrain ;

Phil Foden et Erling Haaland : Les deux stars ont eu des occasions, mais Foden a perdu trop de ballons et Haaland n’a pas réussi à produire sa meilleure performance ;

Nico O’Reilly et Antoine Semenyo : Ils n’ont pas affiché l’activité ni représenté le danger attendus au cours de la rencontre ;

Jérémy Doku : Actif sur son aile, il devait toutefois se montrer davantage durant les 45 minutes qui lui ont été accordées.

Les remplaçants : Cherki et Guehi candidats à une place de titulaire

Certains joueurs entrés en seconde période ont envoyé un signal positif au staff en vue des prochaines journées :

Rayan Cherki : Après son entrée en jeu, il est devenu l’élément le plus actif et le plus dangereux de la ligne offensive de City. Les experts estiment qu’il mérite une titularisation lors du prochain match contre Bournemouth ;

Marc Guéhi : Très serein en défense, il a montré qu’il méritait de débuter la prochaine rencontre ;

Jack Grealish et Omar Marmoush : Grealish s’est distingué par la qualité de ses passes, tandis que Marmoush, entré avec beaucoup d’envie, n’a pas reçu suffisamment de soutien de ses coéquipiers ;

Nico González et Rico Lewis : Lewis n’a pas totalement trouvé le rythme du match, mais González et Anderson pourraient former un double pivot au milieu défensif lorsque les besoins tactiques l’exigent.

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