En Ukraine, la fréquence des frappes de missiles balistiques russes ainsi que les graves problèmes des systèmes de défense antiaérienne et d’alerte suscitent de vifs débats dans les milieux politiques et la société civile.

L’ancien ministre des Affaires étrangères du pays Dmytro Kouleba a déclaré dans une interview accordée à la chaîne YouTube de la journaliste Olesya Batsman que, lors du lancement d’un missile balistique, les civils n’avaient presque plus le temps de rejoindre un abri.

« L’alerte retentit et le missile arrive en trente secondes »

Selon une déclaration citée par le média Strana, l’ancien ministre a souligné que les alertes traditionnelles ne suffisaient pas en raison de la vitesse des armes balistiques :

« Si une alerte concernant une frappe balistique est diffusée à la dernière minute, à deux heures du matin, l’alarme retentit — et trente secondes plus tard, le missile arrive. Dans cette situation, il n’y a déjà plus aucun sens à essayer de fuir quelque part ».

Dmytro Kouleba a déclaré que la situation ne s’améliorerait pas rapidement et a demandé aux autorités officielles de formuler des recommandations détaillées afin d’agir à l’avance pour assurer la sécurité des civils. Selon lui, les responsables doivent mettre en place un système conseillant à la population de se rendre dans des lieux sûrs une à deux heures avant, dès que des signes de préparation d’un lancement de missile sont détectés.

« Cacher l’information est un crime pur et simple » : sévères critiques de Soskin

L’ancien conseiller de l’ex-président ukrainien Leonid Koutchma, expert politique Oleg Soskin a lui aussi vivement critiqué sur sa chaîne YouTube la publication tardive des informations sur la menace des missiles balistiques :

Frappes sans alerte : L’expert a souligné que, dans des villes comme Kropyvnytskyï et Kryvyï Rih, les alertes aux missiles ne retentissaient pas à temps avant les frappes ;

De lourdes conséquences : « C’est un ordre criminel. Ne pas publier l’information est un crime pur et simple. Les missiles ont été lancés, ont atteint leurs cibles, et il n’a pas été possible de les abattre. Dieu merci, le nombre de morts n’est pas élevé, mais cela ne change rien à la réalité », — a déclaré Soskin.

Les experts et les anciens responsables soulignent la nécessité de revoir d’urgence le système de sécurité civile, alors que la menace des missiles balistiques s’intensifie.

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