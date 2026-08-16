Après la défaite contre le Pakhtakor, interview choc de Roziqul Berdiev !

Au terme d’un match intense disputé au stade Markaziy de Qarshi, le champion en titre Nasaf s’est incliné 1-2 à domicile face au Pakhtakor de Tachkent. Lors de la conférence de presse d’après-match, Roziqul Berdiev a répondu en détail à toutes les questions incisives des journalistes.

« Nous ne méritions pas de perdre » : analyse du match et facteur décisif

L’entraîneur de Nasaf a souligné que le sort de la rencontre avait été scellé par les remplaçants adverses et la malchance :

Nervosité et erreur : « Aujourd’hui, la chance n’était pas de notre côté. Nous ne méritions pas de perdre. Nous avons commencé le match avec nervosité, commis une erreur et encaissé un but. Malgré cela, nous nous sommes repris en seconde période et avons égalisé »;

Les deux équipes du Pakhtakor : « Les joueurs du rival entrés en cours de match ont décidé du sort de la rencontre. Le fait que le Pakhtakor dispose de deux équipes de niveau équivalent l’a beaucoup aidé »;

L’erreur sur le premier but : « Sur le premier but, la responsabilité d’Alibek Davronov est davantage engagée : il était le premier sur le ballon et aurait pu prendre une autre décision. Il s’agit ici d’une erreur technique. Mais, dans l’ensemble, Alibek et tous les joueurs se sont donnés à fond ».

« Nos possibilités sont limitées : nous avons dû nous contenter de la dernière option »

Évoquant le recrutement de l’équipe pour la nouvelle saison et les problèmes d’effectif, l’entraîneur principal a abordé la question des moyens financiers :

« Nous n’avons pas pu réunir l’effectif que nous souhaitions, car nous n’en avions pas les moyens. Trois options s’offrent à vous : bonne, moyenne et dernière. Nous voulions recruter de solides joueurs étrangers, mais nos moyens étant limités, nous avons dû nous contenter de la dernière option. Nous allons maintenant essayer de tirer le meilleur parti des joueurs dont nous disposons ».

Les joueurs formés à Nasaf partis du club et la question de la fidélité

Interrogé sur le départ de joueurs du club de Qarshi, notamment leur transfert direct au Pakhtakor, et sur la réaction des supporters, Roziqul Berdiev a répondu avec philosophie et émotion :

La carrière et la vie du footballeur : « Lorsque des footballeurs rejoignent une autre équipe, cela peut donner aux supporters l’impression qu’ils ne sont pas loyaux, mais c’est ainsi que fonctionne la carrière d’un professionnel. Un footballeur essaie de construire sa vie grâce au football, et nous comprenons parfaitement cette situation »;

Plus de 50 joueurs formés au club : « Si nous les comptons, plus de 50 footballeurs sont partis de chez nous. Chaque fois que nous affrontons une équipe, nous voyons deux ou trois de nos anciens joueurs dans le camp adverse. Beaucoup de footballeurs sont nos protégés, mais je ne sais pas s’ils nous reconnaissent comme leurs entraîneurs ».

Situation de plusieurs joueurs : Komilov, Shala et Abdurahmatov

Akrom Komilov : Remplacé à la mi-temps, car son entraîneur n’était pas satisfait de sa prestation et voulait donner davantage de vitesse à l’équipe;

Adenis Shala : Sa prestation est très bonne, mais il se fatigue au cours des rencontres, raison pour laquelle il est régulièrement remplacé;

Zafarmurod Abdurahmatov : Il montre des signes de fatigue physique et une baisse de rendement, car il joue beaucoup de matches, mais le staff technique croit en ses qualités;

Le nouvel international géorgien : Comme il n’a pas disputé de matches officiels au cours du dernier mois, il travaille actuellement à retrouver sa condition physique et poursuit son adaptation.

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