Considéré comme l’un des clubs leaders du championnat suisse, Lugano a annoncé que le nombre de ses abonnés sur Instagram avait atteint 60 000. Le service de presse du club a publié sur sa page officielle un message spécial avec le drapeau de l’Ouzbékistan, exprimant sa gratitude particulière pour le soutien sans précédent des supporters ouzbeks.

« Continuez à nous suivre » : le communiqué officiel du club suisse

Dans son communiqué officiel, le club a salué l’activité des passionnés de football ouzbeks :

« Merci, supporters ouzbeks ! Grâce au soutien exceptionnel de nos nouveaux supportersen provenance d’Ouzbékistan, le nombre d’abonnés à notre page Instagram a atteint 60 000. Nous de Behruz Karimovsommes impatients de partager avec vous ses premiers moments sous les couleurs de notre équipe. Suivez-nous pour ne rien manquer des prochaines actualités ! Bienvenue dans la famille du Lugano ! »

Un transfert de 250 000 euros et un contrat de cinq ans

L’arrivée de ce talentueux footballeur de 19 ans en Europe constitue un nouvel événement majeur pour le football ouzbek :

Durée du contrat : Behruz Karimov a signé avec le grand club suisse un contrat de cinq ans courant jusqu’au 30 juin 2031 ;

Conditions financières : Le montant du transfert depuis le club Surxon de Termez s’élève à 250 000 euros avec des bonus supplémentaires prévus ;

Pourcentage sur une future revente : Selon l’accord, Surxon percevra 10 % du montant d’une éventuelle future vente du joueur.

Le premier pas d’un participant à la Coupe du monde 2026 vers l’Europe

Malgré son jeune âge, Behruz Karimov a déjà eu l’occasion de démontrer son talent sur la scène internationale :

Expérience en Coupe du monde : Le jeune talent a participé à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe nationale d’Ouzbékistan ;

Des matches face à des adversaires de premier plan : Il a disputé des rencontres importantes contre les équipes nationales de Colombie et du Portugal lors du Mondial, attirant l’attention des spécialistes.

Les supporters ouzbeks attendent désormais avec grand intérêt les débuts officiels de Behruz Karimov sous les couleurs de Lugano.

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