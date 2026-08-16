Pourquoi l’arrêt des statistiques sur les frappes balistiques a-t-il provoqué un tel tollé ?

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Pourquoi l’arrêt des statistiques sur les frappes balistiques a-t-il provoqué un tel tollé ?

La décision de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes de cesser de publier les statistiques officielles sur les missiles balistiques russes et leur interception suscite une vive controverse en Ukraine et à l’international.

Ancien conseiller de l’ex-président ukrainien Leonid Koutchma et expert politique Oleg Soskin a qualifié cette décision d’« ordre criminel » sur sa chaîne YouTube et a vivement critiqué les autorités actuelles.

« Cacher les informations ne sauvera pas la situation »

Oleg Soskin a livré les réflexions suivantes sur le système d’alerte des civils et la situation réelle lors des frappes de missiles :

  • Des villes privées d’alerte : « C’est un ordre criminel. Car à Kropyvnytskyï, à mon avis, aucune alerte aérienne n’a été déclenchée. Je ne sais pas si la population a été prévenue à Kryvyï Rih… C’est désormais un pur crime. Il y avait des missiles, ils ont atteint leur cible et il n’a pas été possible de les intercepter. Dieu merci, il n’y a pas beaucoup de victimes, mais c’est la réalité »;

  • Les conséquences de la dissimulation des informations : Selon l’expert, cacher les données statistiques ne change pas la réalité : les frappes et les difficultés de la défense finiront tout de même par être révélées par des sources alternatives et les médias occidentaux ;

  • Un jugement politique sévère : « La situation s’est encore aggravée. C’est bien sûr le signe d’une junte et d’une dictature pures et simples », a ajouté Soskin.

La position officielle et la réaction de Ioulia Mendel

Le chef du service de communication de l’armée de l’air des forces armées ukrainiennes Iouri Ihnat avait officiellement confirmé l’arrêt de la publication publique des informations sur les missiles balistiques lancés et interceptés.

À la suite d’un article de Bloomberg sur cette situation, l’ancien porte-parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky et ancienne porte-parole Ioulia Mendel a également réagi avec ironie sur le réseau social « X » :

  • « Une méthode étrange » : Mendel a considéré la décision de cacher les données comme la méthode la plus étrange et la plus inappropriée trouvée par les autorités pour protéger les civils et dissimuler les problèmes liés à la guerre.

Selon les spécialistes, la restriction des informations sur les attaques balistiques pourrait gravement nuire à la confiance de la population et à la sécurité des civils.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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