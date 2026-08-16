Michi Batshuayi poursuivra sa carrière en Arabie saoudite

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Michi Batshuayi poursuivra sa carrière en Arabie saoudite

L'ancien attaquant de Chelsea, Michy Batshuayi, serait sur le point de poursuivre sa carrière en Saudi Pro League après une saison décevante en Bundesliga allemande. Selon talkSPORT, l'international belge de 32 ans est sur le départ de l'Eintracht Frankfurt et mène les dernières négociations avec un club de la région du Golfe dont le nom n'a pas été révélé. Goal.com le rapporte .

Ce transfert devrait faire de cette équipe la onzième de la carrière professionnelle de l'attaquant expérimenté. Batshuayi est connu comme l'un des joueurs ayant le plus changé de club dans le football moderne. Il a évolué dans plusieurs championnats européens prestigieux.

Une période difficile dans le club allemand

La carrière du joueur en Allemagne ne s'est pas déroulée comme prévu. Arrivé à l'Eintracht Frankfurt en février de l'année dernière, l'attaquant n'a pas réussi à s'imposer durablement dans le onze de départ. La saison dernière, il n'a disputé que 10 rencontres toutes compétitions confondues, un bilan très faible au regard de son potentiel.

Batshuayi reste dans la mémoire des supporters pour avoir joué un rôle important dans le titre de champion d'Angleterre remporté par Chelsea en 2017. Durant son passage à Stamford Bridge, il a inscrit 25 buts en 77 apparitions.

Les relations avec Antonio Conte

Malgré cela, ses relations avec son entraîneur de l'époque, Antonio Conte, n'étaient pas particulièrement fluides. Bien que Batshuayi ait inscrit le but victorieux contre West Bromwich Albion, offrant le titre à son équipe, il s'est plaint de ne pas avoir obtenu suffisamment de possibilités pour s'exprimer sous les ordres du technicien italien.

Dans l'une de ses interviews accordées en 2022, le joueur avait ouvertement reconnu qu'Antonio Conte n'avait pas tenu ses promesses. Selon lui, l'entraîneur l'avait convaincu de rejoindre Chelsea en lui promettant de l'associer à Diego Costa en attaque, mais cette promesse n'a pas été tenue au sein du club londonien.

Après avoir quitté définitivement Chelsea en 2022, l'attaquant avait trouvé un nouveau point de chute en Turquie. Il devait initialement rejoindre Nottingham Forest, mais après l'échec de l'accord le dernier jour du mercato, il s'était engagé avec Fenerbahçe. Désormais, l'attaquant belge se prépare à ouvrir une nouvelle page de sa carrière en Asie.

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Jahongir Tursunov
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