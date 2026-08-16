Show ouzbek : passe décisive de Fayzullayev, but de Shomurodov — victoire de Başakşehir !

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Show ouzbek : passe décisive de Fayzullayev, but de Shomurodov — victoire de Başakşehir !

La 1re journée de la nouvelle saison de la Süper Lig turque s’est transformée en véritable fête pour les supporters ouzbeks de football. Le prestigieux club stambouliote Başakşehir a reçu Kocaelispor sur sa pelouse et s’est imposé avec autorité sur le score de 2-0.

Les deux leaders de l’équipe nationale d’Ouzbékistan — Abbosbek Fayzullayev et Eldor Shomurodov ont été les grands artisans de cette victoire grâce à une prestation remarquable.

Passe décisive de Fayzullayev à la 14e minute, superbe but de Shomurodov à la 72e

La rencontre s’est déroulée dès les premières minutes sous la domination totale de Başakşehir :

  • La passe décisive de Fayzullayev : Dès la 14e minute, Abbosbek Fayzullayev a adressé un ballon idéal à son coéquipier Operi, signant une superbe passe décisive et contribuant à l’ouverture du score (1-0) ;

  • Le talent de Shomurodov et le but qui scelle le match : À la 72e minute, le capitaine et meilleur buteur de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a trouvé le chemin des filets avec précision pour porter le score à 2-0 et sceller pratiquement le sort de la rencontre.

Nos deux expatriés ont débuté la rencontre dans le onze de départ et ont pleinement pris les commandes du secteur offensif de leur équipe (Fayzullayev a été remplacé à la 63e minute, Shomurodov à la 75e).

Süper Lig turque. 1re journée

  • Başakşehir — Kocaelispor — 2-0

  • 16 août, stade Fatih-Terim

  • Buts : Operi (14), Eldor Shomurodov (72).

  • Composition de Başakşehir : Şengezer, Şahiner, Bayram, Opoku, Operi, Kemen, Kalužinski (Ergun, 89), Skov Olsen (Güreler, 89), Eldor Shomurodov (Zelke, 75), Abbosbek Fayzullayev (Sarı, 63), Bertuğ (Bozok, 75).

Un tel début éclatant du duo ouzbek en Süper Lig turque montre clairement que les ambitions de Başakşehir pour le titre cette saison sont élevées.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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