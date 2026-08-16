Une grave blessure lors du match amical entre Liverpool et Como

La préparation de Liverpool pour la nouvelle saison a été assombrie par un incident désagréable et inattendu. Selon les informations publiées par Express, l’un des joueurs s’est gravement blessé lors du match amical à huis clos contre Como, promu en Serie A. L’incident a fortement inquiété les joueurs présents sur le terrain ainsi que les téléspectateurs qui suivaient la rencontre en direct. Goal.com rapporte .

Lors de la première rencontre, disputée dimanche, Liverpool avait aligné une équipe expérimentée. Avec des joueurs cadres comme Alexis Mac Allister, Federico Chiesa et Kostas Tsimikas, le match, prévu pour durer 70 minutes, n’a pas offert beaucoup d’occasions et s’est terminé sur un score nul de 0-0. Toutefois, l’événement qui a principalement retenu l’attention concernait le défenseur de Como, Alberto Dossena.

La grave blessure du joueur de Como et le malaise à l’antenne

Lors d’un duel aérien, le défenseur central de 27 ans Alberto Dossena est lourdement retombé sur sa main dans une position inconfortable. Après un contact avec James McConnell et Will Wright, il est resté au sol, visiblement en proie à de fortes douleurs. La caméra s’étant rapprochée, les images ont clairement montré que le doigt du joueur était gravement luxé. La scène a surpris les commentateurs et les téléspectateurs.

La séquence, diffusée en direct sur LFCTV, a également pris les présentateurs de court. Le commentateur principal, Jon Bradley, a souligné que le staff médical devait intervenir immédiatement et a insisté sur la gravité de la situation. Il a indiqué que le joueur s’était luxé le doigt. Son collègue Natashi Doui n’a pas non plus caché que les images étaient particulièrement désagréables.

Des excuses à l’antenne et la bravoure du joueur

Le caractère très explicite et effrayant de la scène a également placé l’équipe de la chaîne dans une situation délicate. Afin de ne pas mettre mal à l’aise les supporters qui regardaient le match à l’heure du déjeuner ou aux quatre coins du monde, notamment au petit-déjeuner à San Diego, le commentateur Steve Hunter a présenté des excuses officielles à l’antenne. Il a demandé aux téléspectateurs de pardonner ces images particulièrement désagréables.

Malgré cela, après cette terrible blessure et une courte interruption médicale, Alberto Dossena a trouvé la force de continuer. Une fois que le staff médical de Como lui a solidement bandé le doigt, le joueur a repris sa place sur le terrain pour les six dernières minutes de la rencontre. Grâce à son courage, le club italien a préservé sa cage inviolée et le match s’est achevé sur un score nul et vierge.