Xiaomi présente un nouvel appareil qui filtre et fait bouillir l’eau

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Xiaomi présente un nouvel appareil qui filtre et fait bouillir l’eau

La société Xiaomi a présenté le Mijia Water Purifier 2 Boiling Edition, un nouvel appareil de cuisine combinant la filtration de l’eau et son chauffage direct. Conçu pour remplacer les filtres à eau traditionnels et les bouilloires électriques, il est déjà disponible en précommande sur le marché chinois, comme l’indique Ixbt.com dans un rapport .

Selon ixbt.com, le prix recommandé du nouveau purificateur d’eau est de 2 999 yuans, mais il peut être acheté au prix de 2 699 yuans pendant la phase de précommande. Sa principale particularité est que l’eau est chauffée directement à l’intérieur de l’appareil après filtration. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour obtenir de l’eau bouillante à une température pouvant atteindre 100 degrés.

Capacités techniques et système de filtration

Le système offre un haut débit et permet d’obtenir jusqu’à 5,4 litres d’eau tiède ou 2 litres d’eau bouillante par minute. Son réservoir intérieur isolé thermiquement peut également conserver jusqu’à 1,5 litre d’eau bouillante ou 4,5 litres d’eau tiède, une fonction très pratique au quotidien.

L’appareil utilise un système avancé de filtration en 12 étapes. Selon le fabricant, ce système peut éliminer efficacement 145 types d’impuretés présents dans l’eau. Son efficacité d’élimination des métaux lourds, comme le plomb et le cadmium, atteint respectivement 99,9 % et 99,8 %, tandis que la bactérie Escherichia coli est entièrement éliminée.

Sécurité et contrôle intelligent

La membrane d’osmose inverse utilisée assure un taux de dessalement de l’eau pouvant atteindre 98 %. Toutes les pièces intérieures en contact direct avec l’eau sont fabriquées en acier inoxydable alimentaire de grade 304. En outre, le fabricant garantit officiellement l’absence totale de bisphénol A et de phosphates dans l’appareil.

Le nouveau système de cuisine fonctionne avec les technologies modernes. Grâce à l’application Mi Home, les utilisateurs peuvent surveiller en temps réel leur consommation d’eau et l’état des filtres, ainsi que modifier à distance les modes de distribution de l’eau. Conçu pour être installé sous un meuble de cuisine, cet appareil assure simultanément l’approvisionnement du foyer en eau potable, en eau tiède et en eau bouillante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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